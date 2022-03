Von Stephanie Kern

Mosbach. Ob Essen, Kleidung oder eine Unterkunft: Wer nicht viel Geld zum Leben hat, findet beim DRK-Kreisverband in Mosbach Hilfe. Dies gilt umso mehr, seit die ukrainischen Geflüchteten in Deutschland ankommen. Die Not wird größer, und sie kommt nun auch im Tafelladen an. "Wir haben im Moment doppelt bis dreimal so viele Kunden wie normalerweise", berichtet Manuela Schönig. Schönig ist Leiterin des Tafelladens. Dort sind die Regale im Moment oft leer.

Dass Bedürftige im Tafelladen einkaufen können, verdanken sie Sachspenden. Ohne die Spenden von Supermärkten, Unternehmen und Privatpersonen, ohne die kostendeckenden Einnahmen und ohne die ehrenamtliche Unterstützung aus der Gesellschaft könnte der Kreisverband sein Hilfsangebot nicht aufrechterhalten. Im Moment könnte ein bisschen mehr nicht schaden: Es fehlt an Spenden, es fehlt an ehrenamtlicher Hilfe. Nicht, weil weniger ankommt als sonst, sondern weil der Bedarf so viel größer geworden ist.

Die Geflüchteten aus der Ukraine dürfen dreimal gratis im Tafelladen einkaufen. Hinzu kommen jene, die schon immer auf das Angebot des Tafelladens angewiesen sind. "Die Bedürftigen von hier brauchen Lebensmittel wie vorher auch." Dabei lebt der Tafelladen von dem, was die Supermärkte aussortieren. Da das Angebot nicht mehr ausreicht, muss rationiert werden. Ausschlaggebend sind die Zahl der im Haushalt lebenden Personen, zweitens der Platz in der Warteschlange vor dem Laden. Werktags ist er ab 14 Uhr geöffnet, ab 13 Uhr werden Nummern vor dem Laden verteilt. "Sonst reichten die Nummern bis 20, inzwischen bis 45 oder 50", berichtet Manuela Schönig. Geleistet wird all das von Ehrenamtlichen.

Auch hier herrscht Mangel, denn seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind einige helfende Hände abgesprungen. "Ich glaube, das gute Gefühl, helfen zu können, treibt sie an", meint Ingo Kochsmeier, stellvertretender Geschäftsführer des DRK Mosbach. Es bleibe aber gerade auch Arbeit liegen, denn neben der Unterbringung und der Versorgung der Geflüchteten ist das DRK auch beim Thema Corona weiterhin stark gefordert.

Wünschenswert wäre es, wenn der ein oder andere Supermarkt noch als dauerhafter Spender für den Tafelladen gewonnen werden könnte. Aber auch Sachspenden von Bürgern sind willkommen.

Was kann der Tafelladen gut brauchen? "Alles", lautet Manuela Schönigs schnelle Antwort. "Alles, was man vom Eingang bis zum Ausgang eines Supermarkts kaufen kann." Das bedeutet kurz und lang haltbare Lebensmittel, Getränke, Eier, Milch, Kartoffeln, Toast, Brot und vieles mehr. Privatpersonen können Spenden an jedem Werktag zwischen 9 und 14 Uhr am Tafelladen abgeben. Die Supermärkte der Region werden von ehrenamtlichen Helfern angefahren, die aussortierte Ware einsammeln. Die muss dann noch sortiert werden, denn leider ist nicht alles noch genießbar.

Ein Bild, das auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig ist, bieten die leeren Regale nach dem Ende der Einkaufszeit im Tafelladen. Ein paar Schnittblumen, Bananen und auch Pfannkuchen-Fertigmischungen sind übrig geblieben. Ansonsten herrscht gähnende Leere. Bleibt zu hoffen, dass die Ehrenamtlichen heute wieder ausreichend Aussortiertes von den Supermärkten mitbringen.

Um die Versorgung der Geflüchteten auch mit anderen Gütern sicherzustellen, sei man aber auch auf Geldspenden angewiesen, berichtet DRK-Präsident Gerhard Lauth.

Info: Wer spenden oder sich engagieren möchte, kann sich unter Telefon 06261/920827 informieren. Iban: DE68.6745.0048.0003.0118 89.