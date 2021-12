Von Noemi Girgla

Mosbach. Dass der Lockdown für die Gastronomie längst überfällig ist, hat Hans-Georg Thielecke, Betreiber des Mosbacher Brauhauses, nicht erst einmal gesagt. Seit Montag haben sich die Corona-Regelungen für die Gastronomie erneut verschärft; für zahlreiche Betriebe rechnet es sich wirtschaftlich eigentlich nicht mehr, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Bar "Tante Gerda" hat schon seit Anfang Dezember geschlossen, andere denken über einen solchen Schritt zumindest nach.

"An Weihnachten sind wir noch mit einem blauen Auge davongekommen", meint Hans-Georg Thielecke. Zwar habe es zahlreiche Stornierungen gegeben, es seien aber zum Glück auch neue Reservierungen hinzugekommen. Das Treffen von größeren Gruppen sei mit der neuen Regelung nun gar nicht mehr möglich. Es dürften nur noch bis zu zehn Personen gemeinsam an einem Tisch sitzen, die letzte 50er-Reservierung im Brauhaus habe bereits storniert.

Was an Silvester geschehen wird, steht in den Sternen. "Wir haben zwar noch Reservierungen, aber wie wir die platzieren sollen, ob aufgrund der Personenanzahl doch noch abgesagt wird oder gar wir absagen müssen, bleibt abzuwarten", so der Brauhaus-Chef. Ebenfalls abwarten will er erst einmal, "was die Landesregierung sich wieder einfallen lässt". Extrem kurzfristige Beschlüsse sei man schließlich inzwischen gewohnt.

Im Mosbacher Hotel & Restaurant Lamm dagegen ist die Entscheidung für den Silvesterabend bereits gefallen: Am 30. und 31. Dezember bleiben die Türen geschlossen. "Zwar hatten wir an Weihnachten trotz zahlreicher Stornierungen zumindest etwas Normalität, auch wenn wir selbst bei halber Kapazität nicht ganz ausgelastet waren", erzählt die Direktorin des Lamms und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) des Neckar-Odenwald-Kreises, Bernadette Martini. Für Silvester sei dann aber die Katastrophe eingetreten.

"Wir waren komplett ausgebucht, hätten eigentlich eine Reisegruppe aus Berlin im Haus gehabt", berichtet Martini. Die Vorgaben seien sehr streng gewesen, aber alles hätte im erlaubten Rahmen stattfinden können. "Und mit der Verordnung vom 20. Dezember dachte ich eigentlich auch, Silvester sei sicher", fügt die Lamm-Direktorin hinzu. Dann trat jedoch am gestrigen Montag die Regelung in Kraft, dass Busunternehmen nur noch mit 50 Prozent Auslastung fahren dürfen. "Und das ist für sie eben nicht mehr rentabel", erklärt Martini, wie man vom ausreservierten Betrieb zu einem an Silvester leeren Haus kam. "Wir hatten aufgrund der strengen Auflagen, die es für die Feier einzuhalten galt, sonst keine weiteren Reservierungen angenommen. Jetzt brauchen wir damit auch nicht mehr anzufangen", sagt sie. Obwohl alle gerne gearbeitet hätten.

Die neue Sperrstunde für die Gastronomie zwischen 22.30 und 5 Uhr tangiert dagegen weder das Brauhaus noch das Lamm sonderlich. "Wir haben sowieso keine Feiern mehr, die länger gehen, und den normalen Restaurantbetrieb betreffen diese Zeiten nicht", so Martini. Thielecke fügt hinzu: "Zum späteren Abend kommt eh niemand mehr. Die Leute sind völlig verunsichert." Die Öffnungszeiten habe man im Brauhaus bereits angepasst. "Wer jedoch einen Barbetrieb hat und den Umsatz zu großen Teilen über Getränke generiert, für den lohnt es sich kaum noch, zu öffnen", konstatiert die stellvertretende Dehoga-Vorsitzende des Kreises.

Das bestätigt auch Simon Heidmann, einer der Geschäftsführer des Restaurants "Ludwig" in Mosbach. Die neue Sperrzeitenregelung sieht auch er gelassen. "Das Nachtleben ist sowieso zusammen mit 2G-plus abgebrochen. Bei uns war nur noch am Wochenende etwas los", gewährt er einen Einblick. Ab 22 Uhr sei unter der Woche nichts mehr zu tun, teilweise habe man kurz darauf geschlossen. "Eigentlich ist mir die neue Regelung sogar fast lieber, dann kann ich unter der Woche mit gutem Gewissen zumachen. Es lohnt sich nicht, länger zu öffnen", stellt Heidmann fest.

Einen Lockdown sehnt auch er herbei: "Im vergangenen Jahr herrschte Klarheit. Wir mussten alle schließen, bekamen einen Ausgleich und konnten planen. Das war vernünftig." Dieses Jahr sei es ein einziges Hin und Her, man habe gar das Gefühl, die Landesregierung wolle sich vor einem erneuten Lockdown drücken. "Die Beschränkungen greifen ja, es ist nichts mehr los. Wir haben ganz klar einen Lockdown durch die Hintertür. Die jetzige Situation ist katastrophal und eine wirklich schlechte Lösung", findet er klare Worte. Bislang habe im Ludwig nie zur Debatte gestanden, den Betrieb zu schließen. "Jetzt muss man sich aber ernsthaft Gedanken machen, ob es sich noch lohnt, offenzuhalten", so Heidmann.

"Wir sind nun an einem Punkt, an dem jeder für sich selbst entscheiden muss, inwiefern es noch rentabel ist, den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten", resümiert Bernadette Martini. Lange habe der Dehoga darum gekämpft, dass die Überbrückungshilfe III Plus auch bei freiwilliger Schließung gezahlt werde. "Am 14. Dezember teilte das Bundeswirtschaftsministerium dem Verband dann mit, dass rückwirkend zum 1. November und bis zum 31. Dezember Anspruch auf die Hilfe bestehe, wenn ein Betrieb freiwillig schließe, weil sich das Geschäft nicht mehr rentiere", berichtet die stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands.

Dem Schreiben des Ministeriums an den Dehoga ist zu entnehmen, dass diese für viele Gastronomen letzte Maßnahme dann von dritter Stelle auf "Nachvollziehbarkeit und Plausibilität" geprüft werde. Sprich: Inwiefern "staatliche Corona-Zutrittsbeschränkungen oder vergleichbare Maßnahmen (zum Beispiel das Verbot touristischer Übernachtungen oder Sperrstundenregelungen) den Geschäftsbetrieb wirtschaftlich beeinträchtigen." Auch hätten die Gastronomen, die sich für diesen Schritt entscheiden, ihre Gründe "glaubhaft darzulegen".

Wie genau das Ganze aussehen und überprüft werden soll, das wissen allerdings weder Bernadette Martini noch Till Scheithauer, der die "Tante Gerda" betreibt. "Ich hoffe schwer, dass diese Regelung für uns greift", meint Scheithauer, der sich schon Anfang Dezember dazu entschlossen hat, seine Bar zu schließen. "Spätestens jetzt wäre es mit der neuen Sperrzeitenregelung für uns ohnehin rum gewesen. Und durch die Schließung können wir zumindest die laufenden Kosten minimieren."

Die Hilfen seien schön und gut – wenn sie denn kämen, befindet Scheithauer, der dieses Jahr viel in seinen Betrieb ("und in die Sicherheit der Gäste") investiert hat. Ihm kommt zugute, dass er seinen Haupterwerb nicht über Tante Gerda bezieht. "Hätte ich davon leben müssen, hätte ich längst Konkurs anmelden müssen." Ob und wie er die vom Ministerium für Hilfen vorausgesetzte "Unwirtschaftlichkeit" nachweisen soll, weiß er jedoch auch noch nicht.

Inzwischen steht seit dem 22. Dezember zumindest fest, dass dieses neue Schema auch mit ins kommende Jahr genommen werden soll. Das Ministerium schreibt hierzu: "In der neuen Überbrückungshilfe IV (Förderzeitraum Januar bis März 2022) wird diese Regelung zunächst im Januar 2022 gelten, kann aber bei Bedarf kurzfristig verlängert werden." Auch wenn diese Zusage erst einmal Erleichterung bringt, findet Bernadette Martini klare Worte für die Gesamtsituation der Gastronomen: "Es wäre wünschenswert, wenn sich die Politik im Voraus Gedanken über die Auswirkungen ihrer Entscheidungen machen würde und nicht erst im Nachhinein immer wieder nachjustieren müsste. Das sollte doch nach zwei Jahren Pandemie eigentlich möglich sein ..."

Die einen hoffen auf den "längst überfälligen" Lockdown, die anderen glauben, dass noch weitere Einschränkungen (ohne flächendeckende Schließungen) kommen werden. Überall fehlt es an Planungssicherheit. Gastronomen wie Gäste sind verunsichert. Einig ist man sich jedoch darüber, dass es so nicht weitergehen kann, denn dieses Jahr "gibt es keine klare Linie".