Von Heiko Schattauer

Mosbach.Von der Eilentscheidung über Bebauungspläne und den Haushalt bis zu Umstrukturierungen der Kultur, Bürgschaften und Spenden – über mangelnde Themenvielfalt konnte sich bei der ersten öffentlichen Sitzung des Mosbacher Gemeinderats im neuen Jahr wirklich keiner beklagen. Die 16 Tagesordnungspunkte hatte es auch inhaltlich in sich – und so war die einführende Bemerkung von Oberbürgermeister Michael Jann durchaus ernstzunehmen: "Es wird nicht ganz so kurz werden heute." Nein, sollte es nicht, zumal sich die Gemeinderatsfraktionen ja auch ausführlich zum Haushalt 2022 einbrachten.

Im Gemeinderat Thema war auch das Bauvorhaben an der Mosbacher Straße. Grafik: RNZ

Dessen Satzung war im zweiten Teil der rund dreistündigen Sitzung zu beschließen, nachdem Kämmerin Simone Bansbach-Edelmann noch einmal aktualisierte Zahlen zum Haushalt des laufenden Jahres vorgestellt hatte. Der könnte sich ein wenig besser entwickeln als bei der Einbringung prognostiziert. Statt eines Fehlbetrags von 0,9 Mio. Euro soll nun unterm Strich der Jahresrechnung eine schwarze Null stehen. Die Verbesserungen ergeben sich vor allem aus Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen (plus 1,09 Mio. Euro) und höheren Zuwendungen für die Sanierung von Fachräumen am Auguste-Pattberg-Gymnasium (plus 309.000 Euro), die sich allerdings durch zum Teil erhöhte Aufwendungen (etwa bei der Gewerbesteuerumlage) wieder relativieren.

Im Gemeinderat Thema war auch das Bauvorhaben an der Nüstenbacher Straße. Grafik: RNZ

Nachdem bereits der Haushalt 2021 eine "erfreuliche Entwicklung" genommen hatte – statt eines Defizits von 1,4 Mio. Euro konnte am Ende ein Plus von 2,5 Mio. als Ergebnis verbucht werden – hofft man auch für das laufende Jahr auf weitere Positivveränderungen. "Wir haben es gemeinsam erarbeitet und nun auch gemeinsam verabschiedet", kommentierte OB Jann nach dem einstimmigen Votum für die Haushaltssatzung 2022 der Stadt und der Stiftung Hospitalfonds Mosbach.

Parallel zur finanziellen ist aktuell auch die bauliche Entwicklung der Stadt ein bewegendes, weil dynamisches Thema. Gleich fünf Tagesordnungspunkte nahm das "Erbauliche" bei den jüngsten Beratungen in der Alten Mälzerei ein.

Dabei war mit der Weiterführung des Verfahrens im Bebauungsplan "Mosbacher Straße Nr. 2.38 A" ein "alter Bekannter" (OB Jann) zu betrachten, der schon mehrfach im Gemeinderat erörtert worden war. In Neckarelz wird unter dem Projekttitel "Lindenpark" eine Wohnbebauung verfolgt, die in ihrer nun vorgestellten Ausprägung Zustimmung (bei einer Enthaltung) im Gemeinderat fand. Die "IBZ Projekt GbR" plant von der Mosbacher Straße aus die Erschließung eines rund 0,2 Hektar großen Gebiets, auf dem nun insgesamt 16 Wohneinheiten in vier Baukörpern entstehen sollen. In einem vorangegangenen Plan waren 13 Wohneinheiten vorgesehen, auch die Auf- und Verteilung der einzelnen Gebäude wurde zwischenzeitlich noch einmal modifiziert.

Der alte Bahnhof. Foto: schat

Ebenfalls grünes Licht (bei zwei Enthaltungen) gab es für den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Nüstenbacher Str. II, Nr. 177". In einer Baulücke am Hang an genannter Straße will die "Tadeko Wohnbau GmbH" ein mehrgeschossiges Mehrfamilienhaus mit 15 Wohneinheiten errichten, auch dieses Vorhaben war bereits mehrfach in Gemeinderat und Technischem Ausschuss erörtert worden. Einwände gegen das Vorhaben gab es im Gremium keine, dem Bebauungsplan und dem dazugehörigen städtebaulichen Vertrag wurde einmütig zugestimmt. Ebenso positiv beschied man den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan "Johannes-Diakonie, Nr. 1.54 H". Dabei geht es um die Liegenschaft Zieglersmühle, die das Architekturbüro Niestroj erwerben und für sich nutzen möchte. Auf dem weitläufigen Grundstück soll zudem ein Wohnhaus neu gebaut werden.

Im möglichen neuen Quartier soll der alte Bahnhof erhalten bleiben. Grafik: RNZ

Die bedeutendste Rolle unter den "Bauangelegenheiten" nahm gleichwohl der Bebauungsplan "Torhausstraße, Nr. 2.41." mit Teiländerung des Bebauungsplans "Ober der Mühle, Nr. 2.16" ein. Auf diesem Areal befindet sich die Firma "Eisenguss", die nach der Insolvenz 2018 von der TS-Group (mit Sitz in Aachen) übernommen worden war. Der Gießereibetrieb ist allerdings offenbar weiter defizitär, weshalb die Eigentümergesellschaft eine Einstellung des Betriebs und eine Neunutzung des Geländes erwägt. Ein weiterer privater Eigentümer aus der Region hat mittlerweile die südlich angrenzende Fläche in Richtung Bahnlinie von der Bahn erworben und will sich in die Neuentwicklung des damit gut drei Hektar großen Areals einbringen.

"Mit einem lachenden und einem weinenden Auge", bewertete OB Jann die Entwicklungen. Zum einen sei die Aufgabe eines Betriebs und der damit verbundene Verlust von Arbeitsplätzen (aktuell noch etwa zwei Dutzend) immer bedauernswert. Andererseits eröffne sich dadurch die Möglichkeit zu einer "bedeutenden Siedlungsentwicklung" – und das im innerstädtischen Bereich. Rund 110 Wohneinheiten (für 250 bis 300 Bewohner) könnten hier entstehen, wie im Anschluss auch Jürgen Glaser von den IFK-Ingenieuren verdeutlichte. Er präsentierte eine erste Grundidee für eine Neuentwicklung des Areals, an dem "eine Innenentwicklung wie aus dem Bilderbuch" möglich sei. Der alte Bahnhof soll dabei als Solitärgebäude mit besonderem Charakter erhalten bleiben. Seine Vorstellung eines "vielgestaltigen Quartiers" mit viel Grün und verschiedenen Gebäudetypen und -größen (Geschosswohnbau, Reihen- und Einzelhäuser) kam nicht nur bei den Vorhabensträgern sondern auch im Gemeinderat gut an, der sich einstimmig für den im Technischen Ausschuss vorberatenen Aufstellungsbeschluss aussprach. Damit können die Überlegungen zur Neuentwicklung, die laut Projektbetreuer Sebastian Stock (Stock und Stock Immobilien) schon etwa eineinhalb Jahre laufen, weitergeführt werden. Es wäre die größte Bauentwicklung in Mosbach seit Erschließung des Neubaugebiets "Mittel".

> Weitere Berichterstattung folgt.