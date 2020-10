Mosbach. (pol/mün) Wenn man nicht von der Polizei kontrolliert werden möchte, dann sollte man beim Autofahren - vor allem nachts - die Lichter anmachen. Und auch nicht im dunklen Auto mit dem Smartphone hantieren, denn der Bildschirm leuchtet nunmal. Zuguterletzt sollte man sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten.

Ein 21-Jähriger hat das am Dienstagabend nicht beherzigt - dabei hätte er allen Grund gehabt, eine Polizeikontrolle zu vermeiden.

Gegen 20.30 Uhr war der Mann einer Streife im Hammerweg aufgefallen: ohne Licht, mit Smartphone am Steuer und viel zu schnell. Als die Polizisten den Mann in seinem Mazda anhalten wollten, gab er Gas und wollte flüchten.

Der Mann raste laut Polizei in riskanter Fahrweise über die Herrenwiesenstraße in die Steige in Mosbach-Diedesheim. Dann aber bog er in eine dortige Sackgasse ab. Es ging nicht mehr weiter, er stieg aus seinem Auto und ließ sich von den Beamten festnehmen.

Die Gründe für seine Flucht waren der nicht vorhandene Führerschein, eine Drogenbeeinflussung und der Besitz von Betäubungsmitteln. Den Fahrer des Mazda erwarten nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss, Besitz von Betäubungsmitteln und der Straßenverkehrsgefährdung.

Zeugen des Vorfalls und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 21-Jährigen gefährdet wurden, können sich unter der Rufnummer 06261/8090 bei der Polizei Mosbach melden.