Von Alexander Rechner

Mosbach. Die Bevölkerung in der Region mit preisgünstigem Wohnraum zu versorgen, das ist der selbst gestellte Auftrag der Baugenossenschaft Familienheim Mosbach. Und den erfüllt man mit großem Erfolg seit mehr als 70 Jahren, so auch im vergangenen Jahr. Dies betonten Dr. Klaus-Dieter Roos als hauptamtliches und Peter Maurus als nebenamtliches Vorstandsmitglied für das Unternehmen mit Sitz in Mosbach, dessen Geschäftsgebiet aber längst über die Kreisgrenzen hinausreicht - auch in Eberbach hat man Projekte und Mieter.

"Unsere aktuelle Genossenschaftsmiete lag 2018 bei 5,11 Euro je Quadratmeter und Monat", hob Roos in der Mitgliederversammlung jüngst in der Alten Mälzerei stolz hervor. Damit liege man deutlich unter dem Mietspiegel in Mosbach und leiste einen wichtigen Beitrag für bezahlbaren Wohnraum.

Mit Blick auf die bundesweit geführte Debatte um bezahlbare Wohnungen für Menschen mit kleinem Einkommen machte der Experte in seiner Rede an die Mitglieder der Baugenossenschaft keinen Hehl aus seinem Standpunkt. "Ich bin fest davon überzeugt, dass nur Genossenschaften und natürlich auch kommunalen Wohnungsunternehmen die Probleme lösen können." Die Gründe für seine Ansicht lieferte er sogleich mit: Sie verfügten über einen Wohnungsbestand mit günstigen Mieten, den man um einen etwas teureren Neubau ergänzen könne. Das Gesamtgefüge als Wohnungsmix ist schlüssig, befand Roos.

Die Baugenossenschaft investiert ihre Einnahmen in die Modernisierung ihrer 1057 Wohnungen - zum Wohle ihrer Mieter(innen). "58,4 Prozent unserer Mieten fließen direkt in die Gebäudeinstandhaltung", unterstrich Klaus-Dieter Roos als Ausrichtung des Familienheims. Deren Bilanzsumme lag mit rund 44,56 Millionen Euro auf dem Vorjahresniveau. Das Anlagevermögen von rund 41,47 Millionen Euro besteht zu 99,6 Prozent aus Grundstücks- und Gebäudewerten. Das Eigenkapital belief sich laut Roos auf 14,92 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen Verbindlichkeiten von 27,95 Millionen Euro, wobei man Rückstellungen von 16,7 Millionen Euro gebildet hat.

Die für die Mitglieder erfreuliche Botschaft an diesem Abend lautete: Das Familienheim hat einen Gewinn in Höhe von 574.000 Euro erwirtschaftet. Die Mitglieder beschlossen - dem gemeinsamen Vorschlag des Vorstands und Aufsichtsrats folgend - die Ausschüttung einer Dividende von drei Prozent, übrigens wie auf dem Vorjahresniveau.

Zufrieden war denn auch Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Flicker mit der Unternehmensentwicklung im vergangenen Jahr. In seinem Bericht attestierte er der Baugenossenschaft eine "nach wie vor sehr gute Fortentwicklung", und er zeigte sich davon überzeugt, dass ihr Bestand auch künftig gesichert sei, um mit großem Optimums in die Unternehmenszukunft zu blicken. Die Wirtschaftsprüfer des Verbands baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen bestätigten das Zahlenwerk. Nach diesen Berichten entlasteten die Mitglieder den Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig.

Mit warmen Worten für das Mosbacher Familienheim hatte Peter Stammer, geschäftsführender Vorstand des Familienheims Heidelberg, in seiner Rede nicht gespart, ehe Klaus-Dieter Roos auf eine besondere personelle Weichenstellung aufmerksam machte. "Nach 15 tollen Jahren ist Ende 2020 mein Engagement als geschäftsführender Vorstand beendet", erklärte Roos, der in Rente geht. Deshalb suche man schon jetzt nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger.

Als ein Höhepunkt des Abends ehrten Peter Maurus zusammen mit Thomas Flicker langjährige Mitglieder als Mieter, u. a. Magdalena Koch und Ulrike Krüger (jeweils 30 Jahre) sowie Inge Ascherl für sage und schreibe fünf Jahrzehnte.