Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Wie geht es weiter? Diese Frage hängt überall in der Luft. Existenziell stellen sie die Menschen in der Ukraine, die das Land in Scharen verlassen. Und hier auf Menschen treffen, die helfen, wo es nur geht – mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, mit Ideen, mit ihrer Kraft, ihren Netzwerken, Räumlichkeiten, Fahrzeugen und Geld, auf eigene Faust und/oder mit Unterstützung durch die (Kommunal)politik und die großen Hilfsorganisationen vom Roten Kreuz über das Diakonische Werk bis zur Caritas. Dass eine kleine Ortsniederlassung der Glaubensgemeinschaft der Reformadventisten (IMG) ohne Zaudern wenige Tage nach Kriegsausbruch mehr als 40 Ukraine-Flüchtende über Polen nach Mosbach ins eigene Missionshaus gebracht hat, darüber hat die RNZ am 2. März bereits berichtet.

Wie ging es weiter? Die meisten dieser ersten Flüchtlingsgruppe sind nur zwei Nächte im Gemeindezentrum geblieben und dann in verschiedene europäische Länder zu Angehörigen weitergereist. Auch dabei haben die Mosbacher Adventisten, ihre Unterstützerinnen und Unterstützer im In- und Ausland geholfen, so gut es ihnen möglich war. Dabei auch die Erfahrung gemacht, dass die allseits anlaufenden Hilfen durchaus noch nicht alle rund laufen. Daniell Haug, der sich mit seiner aus der Ukraine stammenden Frau (beide Mitglieder in der Reformationsbewegung) engagiert, hat eine Gruppe von Geflüchteten im Münchener Bahnhof zu einem Nachtzug nach Florenz gebracht. "Für das kostenlose ‚helpukraine-Ticket’ habe ich zunächst einmal fast 300 Euro vorgelegt." Mittlerweile verhandeln die IMG-Helfer über eine Rückerstattung des Preises. Auch so stellt sich die Wie-geht-es-weiter-Frage.

Mittlerweile treffen auch weitere Kleinbusse ein, die aus der Ukraine geflohene Menschen in die Friedrich-Ebert-Straße bringen, wo das Missionshaus zum Zwischenlager wird. Angelina und Maxim, zwei Jugendliche aus der südukrainischen Stadt Kriviy Rih, haben die lange Fahrt in Zügen und Bussen meist stehend verbracht. Müde stehen sie nun im Flur des Gemeindehauses, froh, raus zu sein und zugleich unglücklich, die Heimat verlassen zu müssen. Nicht nur sie wollen möglichst bald zurück.

Die selbstorganisierten Stehgreif-Aktionen stellen die Helfer der IMG und ihre Mithelferinnen jeden Tag, jede Stunde vor neue Aufgaben, neue Fragen. Der Gemeindesaal wurde zu klein für die vielen Sachspenden. Aber woher ein größeres Lager nehmen? Etliche Telefonate bei öffentlichen Stellen und in privaten Kreisen später findet sich eine Möglichkeit beim "Glückskäfer", dem gemeinnützigen Second-Hand-Shop in der Eisenbahnstraße.

Ines Spott, DRK-Mitarbeiterin im Corona-Testzentrum, hat erst im IMG-Gemeindezentrum mit angepackt und nun bei der Fahrschule Spitzer einen Bus samt Fahrer organisiert, der mit Iso-Matten, Decken, Schlafsäcken und Lebensmitteln an die polnisch-ukrainische Grenze fährt. "Da warten bei Kälte noch so viele, dass sie weiterkommen." Eine achtköpfige Familie konnte in eine kommunale Flüchtlingsunterkunft. "Für die Unterstützung der Integrationsbeauftragten der Stadt Mosbach sind wir Frau Vogel-Hrustic sehr dankbar", sagt Daniell Haug.

Für die Inspektion eines ukrainischen Kleinbusses, der in Rumänien mit Geflüchteten gestrandet ist und erst einmal wieder fahrtüchtig gemacht werden muss, erklärte der Neckarelzer Autotechniker Rolf Mössner seine spontane Unterstützung. Auf dem Rückweg sollen in dem Fahrzeug dringend benötigte Sachspenden für Kinderheime dorthin mitgenommen werden. "Uns erreichen ja dauernd Hilferufe aus der Heimat", begründet Dina Haug das Handeln des gemeinnützigen Vereins, als der die Reformadventisten eingetragen sind. "Wir erfahren, wo was fehlt, und uns ist wichtig, dass es genau dort ankommt."

All diese Hilfen laufen irgendwie an, werden irgendwie organisiert, irgendwie durchgezogen. Steffen Blaschek, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes in Mosbach, den die RNZ im Zuge der Suche nach einem Lagerplatz auch kontaktiert hatte, warnt vor unkoordiniertem Sammeln und Handeln, das die knappen personellen und logistischen Ressourcen überfordere. Darin ist er sich einig mit DRK-Generalsekretär Christian Reuter, der in einem Video erklärt, dass Sachspenden zurzeit leider nicht helfen. "Ich kann das Gefühl, einfach alle Sachen ins Auto zu packen, verstehen, aber es ist nicht hilfreich." Ziel- und bedarfsgerichtet sei im Augenblick finanzielle Hilfe.

Wie geht es weiter? Für die in Mosbach eintreffenden Ukrainer, für die im Kriegsgebiet oder an den Grenzen Ausharrenden, für die Helferinnen und Helfer (nicht nur) in der Missionsgesellschaft und ihre Helfer? Die Frage wird jeden Tag neu erscheinen, und jeden Tag werden darauf neue Antworten gefunden werden müssen. "Unsere Motivation ist und bleibt", erinnert Miguel Cabrera, stellvertretender IMG-Leiter in Mosbach, "dass wir machen, was wir machen können."