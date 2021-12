Mosbach. (stm) Gemeinsam mit dem mobilen Impfteam der SLK-Kliniken Heilbronn hat die Stadt Mosbach im Dezember weitere Impfaktionen angesetzt: am Samstag, 18. Dezember, Montag, 27. Dezember sowie am Mittwoch, 29. Dezember im DRK-Testzentrum in der Alten Bergsteige 5.

Termine für die Impfungen werden ausschließlich per Online-Buchung vergeben, teilt die städtische Pressestelle mit. Das Buchungssystem soll für alle drei Impftage am heutigen Donnerstag ab 19 Uhr freigegeben werden und ist im Internet unter www.mosbach.de/Impftermin zu erreichen. Es ist damit zu rechnen, dass die Termine schnell vergriffen sind.

Auf der Webseite finden sich nach der Freischaltung dann auch die konkreten Uhrzeiten und weitere Informationen zur Impfaktion. Sollten am jeweiligen Impftag noch Kapazitäten über die gebuchten Termine hinaus bestehen, wird immer aktuell auf www.mosbach.de sowie über den PPush-Kanal der Stadt darüber informiert.

Das Angebot richtet sich insbesondere an bislang ungeimpfte Menschen. Aber auch Zweit- und Auffrischungsimpfungen sind möglich, heißt es vonseiten der Stadt, verbunden mit der Bitte, den zeitlichen Abstand zur letzten Impfung zu beachten. Informationen rund ums Impfen gibt es online auf www.dranbleiben-bw.de. Geimpft werden Personen ab zwölf Jahren, Minderjährige sollten in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen.

Für die Impfung werden Personalausweis, die Krankenversicherungskarte und ein Impfpass zur Vorlage benötigt. Es wird darum gebeten, 15 Minuten vor dem gebuchten Impftermin anwesend zu sein und möglichst einen ausgefüllten Anamnesebogen mitzubringen. Detaillierte Informationen hierzu enthält die Buchungsbestätigung.