Mosbach. (stm) Die Entscheidung ist den Verantwortlichen sicherlich nicht leicht gefallen – aber nach Abwägung aller Umstände blieb keine andere Wahl: Der Mosbacher Weihnachtsmarkt muss für dieses Jahr abgesagt werden.

Beim Gedanken an den traditionellen Weihnachtsmarkt in Mosbach denkt man an enge Gassen, heimelige Atmosphäre rund um den Baum auf dem Marktplatz und an die dicht gedrängten Buden am Markt- und Kirchplatz. Oftmals ist hier kaum noch ein Durchkommen, wenn sich Freunde treffen und mit Glühwein anstoßen oder sich Eltern mit ihren Kindern rund ums Karussell versammeln. Das ist ein Szenario, das in Corona-Zeiten nicht vorstellbar erscheint. Zu groß wäre die Gefahr einer weiteren Ansteckungswelle durch eine nicht kontrollierbare Einhaltung der Mindestabstandsregelung, der notwendigen und vorgeschriebenen Hygieneanforderungen sowie einer lückenlosen Kontaktnachverfolgung. Schließlich gilt es weiterhin, vermeidbare Risiken zu minimieren.

Gemeinsam sind deshalb der Verkehrsverein Mosbach als Veranstalter sowie die Verwaltungsspitze des Rathauses als Verantwortliche übereingekommen, dass der Markt nicht wie üblich stattfinden kann. Die notwendigen Anforderungen würden nicht nur den Verkehrsverein, sondern auch die Stadt und alle Beteiligten vor eine nicht zu unterschätzende Hürde stellen.

Die Organisatoren nennen es einen "Akt der Fairness, die Aussteller und alle Beteiligten früh- und rechtzeitig zu informieren und somit für klare Verhältnisse zu sorgen". Denn normalerweise würden aktuell die Planungen auf Hochtouren laufen. Nichtsdestotrotz prüft der Veranstalter derzeit, ob eine alternative Veranstaltung in kleinerem Rahmen realisierbar ist.