Mosbach. (RNZ) Ab Montag, 27. September, wird die Bundesstraße B27 zwischen der Kistnerstraße und der Amthausstraße in Mosbach saniert. Deshalb wird der Verkehr hier während der gesamten Bauzeit nur einspurig laufen, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt. Sofern es die Witterung zulässt, soll die Gesamtmaßnahme innerhalb von drei Monaten abgeschlossen sein.

In Fahrtrichtung Neckarelz ist der Verkehr in allen Bauabschnitten freigegeben. In Richtung Buchen wird der Verkehr über die Kistnerstraße und Hauptstraße umgeleitet. Damit das Linksabbiegen von der Kistnerstraße in die Hauptstraße sichergestellt werden kann, wird die Alte Bergsteige in Fahrtrichtung Bundesstraße gesperrt. Ebenso entfallen die Parkplätze in der Hauptstraße zwischen Kistnerstraße und Sulzbacher Straße.

Das Regierungspräsidium, die Stadtwerke und die Stadt Mosbach führen die Maßnahme gemeinsam durch und werden dabei die Fahrbahn erneuern und Tiefbauarbeiten an der Versorgungsinfrastruktur durchführen. Aufgrund von Rissbildungen und Setzungen im Asphaltbelag ist eine Sanierung des Streckenabschnittes dringend erforderlich. In diesem Zusammenhang wird auch die Rechtsabbiegespur in die Amthausstraße verlängert, sodass künftig zwischen der Kistnerstraße und Amtshausstraße eine durchgängige Rechtsabbiegespur zur Verfügung steht.

Um eine nachhaltige Verbesserung zu erreichen, wird die Fahrbahn grundhaft im Vollausbau saniert. Das bedeutet, dass der komplette Asphalt und die Schottertragschicht durch einen tragfähigen Untergrund und eine neue Asphaltdecke ersetzt werden. Die Stadtwerke Mosbach GmbH nutzen die Bauarbeiten und erneuern in diesem Zusammenhang die vorhandenen Wasserleitungen. Zudem wird in der letzten Bauphase der Maßnahme die Asphaltdecke zwischen Kistnerstraße und Eisenbahnstraße im Zuge von Wochenendbaustellen mit halbseitiger Sperrung und Verkehrsregelung durch Lichtsignalanlage erneuert.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund eine Million Euro.