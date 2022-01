Mosbach. (zg) Frauen in Technik-Berufen sind etwas Besonderes – dieses Klischee hält sich hartnäckig. "Das stimmt höchstens noch von den Beschäftigtenzahlen her. Ansonsten ist das kompletter Unsinn", sagt Laura Eck. Sie muss es wissen, denn sie hat drei Jahre lang an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach Maschinenbau studiert – als eine von 50 Studentinnen im Studiengang neben 250 männlichen Kommilitonen.

Im Herbst 2021 schloss sie ihr Studium ab und wurde dieser Tage von der Hochschule verabschiedet. Corona-bedingt fielen die feierlichen Festakte vor Ort aus, virtuelle Absolventenfeiern im kleineren Rahmen würdigten aber die Leistungen der Studierenden. "Das Maschinenbau-Studium hat Spaß gemacht und ich habe das gelernt, was mich interessiert. Dass ich eine Frau bin, spielte dabei überhaupt keine Rolle. Heute habe ich einen Top-Job in der Industrie", berichtet Eck. In Kronberg im Taunus bei Frankfurt arbeitet sie für den Elektrogeräte-Hersteller Braun an der nächsten Generation von Rasierern.

Zugegeben: Auch das klingt erst einmal ungewöhnlich. Aber Technik dreht sich nun mal um Dinge wie Motoren, elektrische und mechanische Schaltungen, Anlagenbau und vieles mehr. "Wen das interessiert, der ist an der DHBW Mosbach richtig. Das Geschlecht spielt keine Rolle", betont Eck. Im dualen Studium an der Hochschule lerne man die theoretischen Grundlagen. Die praktischen Anteile kämen durch den Arbeitgeber dazu. Da könne es dann um so ziemlich alles aus der Technik-Welt gehen.

Ein gewisses Interesse für Mathematik, Physik oder technische Zusammenhänge sollte aber schon da sein, macht die frischgebackene Absolventin deutlich: "Wer damit gar nichts am Hut hat, wird sicherlich nicht wie ich im Maschinenbau-Studium landen", weiß die 27-Jährige. Sie selbst hatte Deutsch, Mathe und Kunst als Leistungskurse am Gymnasium. "Gerade Mathe und Kunst haben mir viel Spaß gemacht. Ich habe mich nach dem Abi gefragt: Wie kann ich das verbinden?" Das Ergebnis war zunächst ein Studium an einer Hochschule für Gestaltung. In Schwäbisch-Gmünd ließ sich Eck zur Produktdesignerin ausbilden.

Aber das reichte ihr irgendwie nicht, sie wollte mehr: "Die Produkte haben ja auch ein Innenleben. Und das interessierte mich brennend. Ich will nämlich richtig gute Produkte entwickeln, die nicht nur von außen prima aussehen, sondern auch gut funktionieren und langlebig sind", betont die Ingenieurin. Eck hatte das Gefühl, dass sie gerade auf der technischen Seite noch mehr lernen muss. "Aber ich wollte auch Geld verdienen und ein gutes Leben haben. Die ideale Lösung war für mich deshalb das duale Studium."

Um dieses Ziel zu erreichen, bewarb sie sich bei insgesamt zehn Firmen, die Produkte für Konsumenten entwickeln. Mit dem Elektrogeräte-Hersteller Braun fand sie das richtige Unternehmen. Braun kooperiert mit der DHBW Mosbach im dualen Studium "Maschinenbau – Konstruktion und Entwicklung". Noch einmal besuchte Eck also für sechs Semester eine Hochschule, diesmal aber im Wechsel mit der Berufstätigkeit.

"Konkret hieß das, in unterschiedlich langen Praxisphasen – zwischen drei Wochen und sechs Monaten – bei Braun zu arbeiten und dazwischen in Mosbach zu studieren", erläutert die 27-Jährige. Sie lebte also in zwei Welten. Und auch an zwei Orten – in ihrem Fall abwechselnd in einer großen und einer kleinen Stadt, in zwei Wohngemeinschaften. "Darauf musste ich mich natürlich einlassen", sagt sie heute. Grundsätzlich gebe es aber auch Arbeitgeber, die näher an der Hochschule liegen, sodass das duale Studium mit einer Wohnung funktioniert.

Die drei Jahre an der DHBW in Mosbach brachten ihr genau das, was sie sich erhofft hatte: Das "Innenleben" von technischen Geräten bis ins Detail zu verstehen. "Zunächst ging es um Grundlagen. Also Mathe, technische Mechanik, Festigkeitslehre, Werkstoffkunde, Antriebstechnik, aber auch um betriebswirtschaftliches Basiswissen oder Konstruktion." Am Ende wurde es spezieller. Ihre Abschlussarbeit schrieb sie während der letzten Praxisphase in ihrer Firma: Eck entwickelte einen Schalter für einen Rasierer.

Professor Bernd Bachert, Studiengangleiter für "Maschinenbau – Konstruktion und Entwicklung" an der DHBW Mosbach, war Eck schon früh aufgefallen: "Sie war als Studentin unheimlich engagiert und interessiert. Als wir unser Maschinenbau-Studienmodell umbauen wollten, wollten wir sie unbedingt beteiligen. Das war am Ende nur aus zeitlichen Gründen nicht möglich."

In einem großen Projekt war Laura Eck in ihrem letzten Studienjahr neun Monate lang mit einer konkreten Aufgabe beschäftigt: Sie erarbeitete ein Seminar für Abiturientinnen, die noch nicht ganz sicher sind, was sie studieren wollen, sowie einen Workshop für den "Girls Day". "Die Teilnehmerinnen können dabei schauen, ob etwas Technisches vielleicht für sie interessant ist", erklärt sie. "Sie machen einfache Experimente mit Legosteinen und bauen beispielsweise ein Katapult. Abiturientinnen, denen das Spaß macht, gucken vielleicht mal in eine neue Richtung: technische Studiengänge." Ein Projekt übrigens, aus dem heraus Eck nun in Selbstständigkeit erste Workshops für Schulen, Unternehmen und die berufliche Orientierung anbietet.

Frauen sind laut DHBW Mosbach in technischen Berufen mittlerweile sehr gefragt. Hintergrund sei dabei nicht nur der allgemein bekannte Mangel an Fachkräften in Deutschland – sondern gerade auch die weiblichen Stärken beim Lösen von Aufgaben. Viele Technik-Firmen suchen heute bevorzugt Frauen, weiß Laura Eck: "Die Berufsaussichten für Ingenieurinnen sind blendend."

Stereotype abbauen

Als Gleichstellungsbeauftragte an der DHBW Mosbach verfolgt Prof. Gudrun Reichert das Ziel, mehr Schülerinnen für ein technisches oder Informatik-Studium zu begeistern. Im Kurz-Interview erklärt sie, wie das durch weibliche Vorbilder, sogenannte "Role Models", gelingen kann.

Gudrun Reichert. Foto: DHBW/Ramm

Frau Prof. Reichert, wie viele Studentinnen sind denn an der DHBW Mosbach in einem technischen Studiengang eingeschrieben?

In den technischen Studiengängen standen im Wintersemester 2021/22 den 1409 männlichen Studierenden nur 367 Kommilitoninnen gegenüber. Laut DHBW-Gleichstellungsbericht liegt der Frauenanteil damit immerhin bei 20,7 Prozent, allerdings mit starken Unterschieden: Während im Bauingenieurwesen fast 30 Prozent der Studierenden Frauen sind, sind es in der Elektrotechnik nur rund 14,3 Prozent, im Maschinenbau sogar nur 12,7 Prozent.

Und woran liegt das?

Leider gibt es in Kitas, Schulen und Elternhäusern immer noch Geschlechterstereotype, die im Kern besagen, dass Mädchen bzw. Frauen für technische Ausbildungen und Berufe weniger geeignet sind. In der Berufswelt ist das nicht so, da sind weibliche Fachkräfte sehr gefragt und umworben. Um also den Stereotypen etwas entgegenzusetzen, müssen wir mit "Role Models" zeigen, wie Frauen in technischen Ausbildungen Erfolg haben. Damit können wir auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Eines unserer Ziele ist es, den Frauenanteil unter den Studierenden gerade in technischen Studiengängen zu erhöhen. Die Zeiten, in denen Hochschulen und Industrie den Frauen eine Berufstätigkeit im Maschinenbau, der Elektrotechnik, Informatik, Mechatronik oder ähnlichen Bereichen schlicht nicht zutrauten, sind längst vorbei. Das Problem ist eher, dass junge Mädchen und Frauen auch heute immer noch Berührungsängste mit solchen Fachgebieten haben.

Wie kann man Mädchen und jungen Frauen diese Ängste nehmen?

Es ist auch unsere Aufgabe, diese Berührungsängste mit abzubauen. Geeignet sind hier sogenannte "Role Models", die den künftigen Studentinnen aus ihrer Sicht von den Erfahrungen an der DHBW Mosbach berichten und dadurch Interesse wecken. So wie Laura Eck, die gerade ihren Bachelor gemacht hat und sofort einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen hat. Man muss sich mal vorstellen, welchen Eindruck es hinterlässt, wenn Absolventinnen wie sie von ihren guten Erfahrungen in technischen Studiengängen berichten, in der Zeitung, auf Instagram genauso wie auf Karrieremessen und in Schulen. Dass man bei einem dualen Studium an der DHBW Mosbach vom ersten Tag an Geld verdient, während man an anderen Hochschulen Gebühren für ein vergleichbares Studium zahlen muss – auch das ist eine wichtige Botschaft. Wir müssen dafür sorgen, dass Mädchen und junge Frauen Lust auf ein technisches Studium bekommen.