Die Turnhalle in der Waldstadt ist mit Schadstoffen wie Asbest und PCB belastet. Vor diesem neuen Hintergrund beschloss der Technische Ausschuss der Stadt Mosbach, einen Neubau der Immobilie zu verfolgen. Aktuell rechnet man mit 3,6 Mio. Kosten. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Von einem Paradigmenwechsel sprach Oberbürgermeister Michael Jann in Bezug auf die alte Turnhalle Waldstadt. Denn statt der im Januar bereits beschlossenen Komplett-Sanierung der Immobilie soll sie nun doch durch eine neue Halle ersetzt werden. Diese neue Richtung hat der Technische Ausschuss der Stadt Mosbach in seiner jüngsten nicht-öffentlichen Sitzung eingeschlagen – die Entscheidung wurde anschließend in der Gemeinderatssitzung Ende Juli bekannt gegeben.

Die Gründe, die zu dem Kurswechsel geführt haben, verstecken sich in den Wänden und Decken der Turnhalle: "Es war für mich überraschend, wie viele Schadstoffe wir gefunden haben", brachte es Dagmar Wolf von der Firma Arcadis Germany GmbH auf den Punkt. Das Unternehmen untersuchte die Halle auf Schadstoffe und löste mit seinem Gutachten bei den Verantwortlichen ein Umdenken aus.

Dieses Ergebnis mussten die Stadtverwaltung und die Gemeinderäte erst einmal analysieren und bewerten. Dabei kam man seitens der Verwaltung zum Schluss: Eine umfassende Sanierung ist mit einem sehr großen Aufwand verbunden und am Ende ist immer noch offen, ob das Ergebnis herauskommt, das man sich gewünscht hat. Was der vernünftigste Weg sei, darüber habe man im Technischen Ausschuss durchaus kontrovers diskutiert, erklärte OB Michael Jann im Beisein von Vertretern des VfB 1967 Waldstadt (Gerhard Hummler), der Grundschule (Alexander Denz) und des Bürgerforums (Sigrid Keil und Renate Blochmann). Schließlich muss die Stadt Mosbach für einen Neubau auch mehr Geld ausgeben als für eine Sanierung. Eine neue Halle soll etwa 3,6 Millionen Euro kosten, die umfangreiche Sanierung rund 2,2 Millionen Euro.

Diese Mehrkosten will man aber schultern, denn die Untersuchung hat eine "dramatische Schadstoffbelastung" ergeben, wie Juliane Knapp, Abteilungsleiterin Hochbau, ausführte. Dabei hat man "relativ viel Asbest" an der Wand und Decke gefunden, erklärte Dagmar Wolf im Detail. Parallel dazu ist ein hoher Wert von polychlorierten Biphenylen (PCB) in der Fugenmasse festgestellt worden. Eine sogleich angeordnete Raumluftmessung habe weniger dramatische Ergebnisse zum Vorschein gebracht, ergänzte Juliane Knapp.

Bis auf Weiteres ist die Turnhalle daher geschlossen. Ob sie zum Anfang des neuen Schuljahres wieder geöffnet werden darf, hängt nun von der Beurteilung des Gesundheitsamtes ab. "Ende August wird uns die Beurteilung vorliegen, dann können wir sagen, ob wir die Türen öffnen", sagte Juliane Knapp deutlich.

Für die Grundschule Waldstadt, die neben dem VfB 1967 Waldstadt die Turnhalle auch nutzt, gibt es bereits eine Alternative für den Schulsport: die Turnhalle in Nüstenbach. Dorthin könne man ausweichen. Zumal der Neubau wohl erst im Laufe des kommenden Jahres starten wird. Das hängt auch von den Fördermitteln ab. "Für Sportstättenbauten kann man nur einmal jährlich einen Förderantrag stellen, der dann etwa im April oder Mai entschieden wird", erklärte Simone Bansbach-Edelmann, Leiterin für Finanzen und Immobilien. Schließlich will man vonseiten der Stadt gerne für den Neubau einen Zuschuss erhalten, den Simone Bansbach-Edelmann auf rund 270.000 Euro beziffert. Die restlichen etwa 3,3 Millionen Euro muss die Große Kreisstadt aus ihrer Kasse zahlen.

In der Folge hatten die Vertreter aus der Waldstadt die Möglichkeit, ihre Anliegen vortragen. So wollte Lehrer Alexander Denz wissen, ob die Turnhalle an der bisherigen Stelle wieder neugebaut werden soll oder auf dem direkt neben der Grundschule gelegenen Fußball-Hartplatz, wofür sich der VfB Waldstadt ausspricht. Sollte das Gesundheitsamt die Turnhalle wieder für sportliche Aktivitäten freigeben, könnte sie so lange genutzt werden, bis die neue errichtet ist.

Zudem bat der VfB-Vorsitzende Gerhard Hummler um eine etwas breitere Halle, da die Tischtennisabteilung des Vereins für den Spiel- und Trainingsbetrieb eine größere Hallenspielfläche benötige. Der Vorsitzende brachte ferner die Hoffnung zum Ausdruck, in die kommende Planungsphase eingebunden zu werden.

"In der Waldstadt gibt es keinen einzigen Versammlungsort für die Bürgerinnen und Bürger", erinnerte Sigrid Keil vom Bürgerforum. Deshalb bat sie darum, diesen Umstand in der Planung zu berücksichtigen. Keil sprach sich deshalb für den Bau einer Mehrzweckhalle aus. Auch Renate Blochmann vertrat die Meinung, dass die Grundschule einen Raum benötige, um Feiern auf die Beine zu stellen. Dabei erwähnte Sigrid Keil den provisorischen Jugendcontainer und regte an, einen Ort für die Jugend zu schaffen.

Eine Mehrzweckhalle müsse aber mit einem anderen Sicherheitskonzept, sprich vorbeugenden Brandschutz, ausgestattet werden und wäre deshalb teurer als die im Raum stehende Summe von 3,6 Millionen Euro.

Oberbürgermeister Michael Jann nahm dankend die Anregungen entgegen und bat die Vertreter, ihre Anliegen in den kommenden Wochen schriftlich der Stadtverwaltung zu schicken. Dem Gemeinderat wolle er dann gerne die unterschiedlichen Varianten zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen. "Dann müssen wir den Geldbeutel öffnen und schauen, was wir uns leisten können", sagte OB Jann, der sich über den offenen und konstruktiven Austausch freute. Das letzte Wort habe dabei der Mosbacher Gemeinderat.