Mosbach. (ar) "Es ist bisher ruhiger geworden", zieht Revierleiter Achim Küller zufrieden Fazit nach der größeren Kontrollaktion auf dem Messplatz in Neckarelz. In der Nacht zu Fronleichnam nahm die Mosbacher Polizei dort 38 Fahrzeuge genau unter die Lupe, unterstützt von Kollegen aus Mannheim und Heilbronn. Darüber hinaus überwachten die Beamten das Mosbacher Stadtgebiet. Polizisten hatten sich dabei mit ihren Dienstwagen am Straßenrand auf die Lauer gelegt und leiteten Autoposer sowie auffällige Fahrzeuge zur Kontrollstelle auf den Messplatz.

Insgesamt wurden in der Nacht zu Fronleichnam sieben Anzeigen wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis gestellt, zweimal untersagten die Beamten eine Weiterfahrt und einmal gab es eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem wurde dabei ein Fahrzeug abgeschleppt. "Dieses wurde inzwischen wieder freigegeben, allerdings ist es nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen", berichtet Revierleiter Achim Küller.

Der größere Einsatz mit rund 20 Polizistinnen und Polizisten zeige bislang Wirkung. Dennoch will der Revierleiter die Poser- und Tuningszene in Mosbach weiterhin im Auge behalten. "Meine Kollegen fahren regelmäßig die unterschiedlichen Treffpunkte ab und kontrollieren", bekräftigt er. Auch die Ortsdurchfahrt von Mosbach habe man dabei fest im Blick. Ein Motorradfahrer verunglückte auf der Bundesstraße B27 im Stadtgebiet bei einem Verkehrsunfall tödlich. Laut Zeugenaussagen bestehe der Verdacht eines illegalen Rennens. "Die Kollegen der Verkehrsgruppe am Standort Mosbach ermitteln auch in diese Richtung", erklärt Achim Küller dazu.

Die Mosbacher Poserszene werde weiterhin mit polizeilichen Kontrollen rechnen müssen. "Wir behalten sie fest im Fokus", sagt der Revierleiter klar. Nadelstiche gegen die Auto-Liebhaber würden die Beamten auch in Zukunft setzen. Dass die Polizei weiterhin den Autoposern mit ihren PS-starken Fahrzeugen dicht auf den Fersen bleibt, daran lässt Küller keinen Zweifel aufkommen.