Von Peter Lahr

Mosbach. Vorneweg sei ein kleines Experiment gestattet, das allen Lesern verdeutlichen soll, um was es geht. Im nachfolgenden Satz sind alle Wörter klein geschrieben, die Leerzeichen verschoben und Satzzeichen weggelassen: Stell ensi esich vorsi ehabe nsichin ei nerrus sischen stadt verlau fenu ndau fal lenschi lder nsind nur kyril lisch eschrif tzei chen.

Die meisten Leser werden Silbe für Silbe den Text entschlüsseln. Doch für 14 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung in Deutschland bedeutet jeder Text eine vergleichbare Qual! Denn sie können nicht richtig lesen und schreiben. Allein in Baden-Württemberg geht man von einer Million "funktionaler Analphabeten" - so der Fachbegriff - aus. Damit das nicht so bleibt, haben die Mehrgenerationenhäuser im letzten Jahr den Sonderschwerpunkt "Grundbildung im Erwachsenenalter" beschlossen. Im Mosbacher Mehrgenerationenhaus (MGH) unterzeichneten jüngst Kooperationspartner die entsprechende Vereinbarung der "Allianz Alpha". Zusammen mit der Kommune, dem Landratsamt, der AOK und dem Jobcenter möchte das MGH niederschwellige Angebote schaffen, um "Betroffene" zu fördern. In einer Lesung am Samstag um 12 Uhr beschreibt Tim-Thilo Fellmer seinen Weg vom Analphabeten zum Kinderbuch-Autor.

"Wenn man es nicht kann, ist es wahnsinnig frustrierend", umschreibt Gabriele König vom MGH die Folgen des Nicht-Lesen-Könnens. Erklärtes Ziel der Kooperation sei es, zunächst einmal vor Ort möglichst viele Menschen für das häufig tabuisierte Thema zu sensibilisieren. In einem zweiten Schritt solle es dann aber auch um das Mobilisieren gehen. Aus einem offenen Café könne sich dann ein verbindlicher Kurs entwickeln. Als Ansprechpartnerin und Koordinatorin wirkt Brigitte Schneider. Sie ist jeweils mittwochs und donnerstags von 9 bis 12 Uhr im MGH und telefonisch unter (0 62 61) 6 74 40 10 erreichbar.

"In Mosbach sind sicher mehrere hundert Personen betroffen", erklärte Bürgermeister Michael Keilbach. In der Vergangenheit habe die Stadt schon einige Projekte des Mehrgenerationenhauses unterstützt. "Dieses Thema betrifft uns alle", unterstrich der Bürgermeister.

"Unsere Fallmanager könnten gezielt handeln", zeigte sich Jochen Münch vom Jobcenter angetan von der Initiative. Für ihn steht außer Frage: "Langzeitarbeitslose müssen qualifiziert sein. Da gehört die Sprache auf jeden Fall mit dazu."

Susanne Engelhardt von der AOK verwies auf eine weitere Ebene. Wer im Arbeitsleben stehe und nicht richtig lesen und schreiben könne, stehe ständig unter Stress. Das könne schnell zu einer psychischen Belastung werden. "Prävention ist für uns wichtig", begründete Susanne Engelhardt das Engagement der AOK. "Wenn wir im Gespräch sehen, dass jemand Bedarf hat, können wir nun konkrete Hinweise geben."

"Auch die Industrie- und Handelskammer sowie das Handwerk sind für uns wichtige Ansprechpartner", beschrieb Michaela Neff, Geschäftsführerin des MGH, das weitere Prozedere. Bereits nach den Sommerferien soll im MGH ein "Lerncafé" eröffnet werden. Da es im Moment in Mosbach keine entsprechenden Kurse gebe, sei das der nächste Schritt. "Wir wollen die Menschen wertschätzend da abholen, wo sie sind. Eigenmotivation ist wichtig", skizzierte Neff die Art und Weise des Vorgehens. Auch die Schulen wolle man mit ins Boot holen. Denn das Projekt sei umso erfolgversprechender, je mehr Partner sich daran beteiligten. Gerne könne ein entsprechender Kurs auch in Kooperation mit der Volkshochschule entwickelt werden.

Dass das Mehrgenerationenhaus mit seinen Forderungen schon auf offene Ohren stieß, zeige das Beispiel der Mediathek Mosbach. Dort sei man gleich bereit dazu gewesen, eine Leicht-Lese-Ecke einzurichten.