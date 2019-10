Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Seit einigen Wochen stehen auf manchen Feldern in der Region grüne Kreuze. Doch was es mit ihnen auf sich hat, scheint sich in der Bevölkerung noch nicht so ganz herumgesprochen zu haben. Zumindest lassen diesen Schluss die Erkenntnisse zu, die eine kleine Straßenumfrage der RNZ am Mittwoch auf dem Mosbacher Wochenmarkt lieferte.

"Die Kreuze sind mir aufgefallen, ich wusste aber nicht wirklich, was es mit ihnen auf sich hat. Eventuell fehlt da ein Stück weit die Aufklärung", bemerkte dabei etwa Claudia Thomas aus Limbach. Ihre Meinung teilt auch Walter Leibfried, Geschäftsführer des Maschinenrings und Betriebshilfsdiensts Mosbach. "Man wird immer mal wieder darauf angesprochen", meint er, "aber es muss noch einiges geschehen."

Claudia Thomas. Foto: Girgla

Wenn klar wird, was es mit den Zeichen auf sich hat, ist die Resonanz durchweg positiv. "Für jede Gruppe ist es gut, sich zu organisieren. Wenn ich mir überlege, von wo zum Beispiel die Äpfel im Supermarkt kommen, finde ich es gut, dass die Bauern sich wehren. Es gibt so viele regionale Produkte, da müssen die Sachen nicht importiert werden", findet William Coordts aus Aglasterhausen und ergänzt: "Ich bin dafür, dass kleine Betriebe die Chance bekommen, zu bestehen. Und subventioniert werden, wenn sie ihre Flächen nachhaltig bewirtschaften."

William Coordts. Foto: Girgla

Die grünen Kreuze selbst seien ihm zwar aufgefallen, schließlich stehe ja auch eins bei Aglasterhausen kurz nach der Ausfahrt Michelbach. Was das bezwecken soll, sei ihm bislang aber nicht ganz klar gewesen. Was man mit den grünen Zeichen erreichen will, diese Frage stellt sich nicht nur William Coordts.

Leibfried charakterisiert sie als einen "stillen Protest der Landwirte". Sie dienen als Mahnzeichen gegenüber der Politik und Gesellschaft. Ins Leben gerufen hat die bundesweite Aktion "Bauer Willi" aus dem Rheinland und laut Kreisbauernverband kommen auch hier in der Region immer mehr Kreuze auf den Feldern dazu. Der stille Protest richtet sich gegen das am 4. September vom Bundesministerium für Landwirtschaft verabschiedete Agrarpaket. Konkret mahnen die Kreuze gegen steigende Auflagenflut, überzogene Bürokratie, Dumpingpreise für Essen, ungebremsten Flächenverbrauch und unfaire Handelspolitik.

Die Landwirte wollen: Fruchtbare Böden statt Beton, sprich: Felder, Wiesen und Wälder; gesunde statt kranke Pflanzen, in der Übersetzung: sichere Lebensmittel; Düngen nach Bedarf und nicht nach Plan, denn Gülle und Mist sorge für fruchtbare Böden. Des Weiteren sprechen sie sich gegen Importe mit niedrigen Standards, also Waren aus dem Ausland, bei denen keine Rücksicht darauf genommen wird, wie sie erzeugt wurde, aus. Dies könne nicht im Sinne des Verbrauchers sein, heißt es in der Pressenotiz von Bauer Willi.

Aus ihr geht klar hervor, dass die Landwirte keine Forderungen stellen. Die grünen Kreuze sollen eine Mahnung an die Gesellschaft sein, "sich dem Wert der heimischen Landwirtschaft bewusst zu werden." Eine Gruppe unabhängiger Landwirte wolle damit auf das jetzt massiv einsetzende Höfe-Sterben besonders von kleinen und mittleren bäuerlichen Familienbetrieben aufmerksam machen. Denn noch sei Zeit zu handeln, da die Beschlüsse noch den Bundestag passieren müssen.

Ein weiterer Faktor, der den Landwirten Sorge bereitet, ist das Volksbegehren zur Artenvielfalt "Rettet die Bienen", das seit zwei Wochen in Baden-Württemberg läuft. Zunehmend versuchen Landwirte von traditioneller auf biologische Landwirtschaft umzustellen. Dabei müsse man aber aufpassen, dass "Bio nicht zum ,Ramschprodukt‘ wird", bringt es Walter Leibfried auf den Punkt. Das zunehmende Überangebot auf diesem Markt drückt nämlich die Preise gewaltig. Gefordert wird, dass bis 2035 50 Prozent der Landwirtschaft auf Ökolandbau umgestellt werden sollen. Dagegen regt sich Widerstand.

Christiane Gröger. Foto: Girgla

"Wenn kurzfristig viele Betriebe auf einmal umstellen, führt das zu einem Überangebot und einem Preisverfall für Biolebensmittel", heißt es vom Kreisbauernverband. Hoffnung macht den Landwirten aber, dass auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Dienstag in Stuttgart ausdrücklich vor den Folgen des Artenvielfalts-Volksbegehrens gewarnt hat.

Laut Christiane Gröger aus Dallau, die ebenfalls den Mosbacher Wochenmarkt besuchte, ist es "Zeit, dass die Bauern selbstständig werden und handeln." Die Aktion stärke das Bewusstsein in der Bevölkerung. Die finge jetzt an, darüber nachzudenken. Da ist es gut, wenn möglichst viele wissen, wofür die grünen Kreuze eigentlich stehen ...