Ganz weit oben in einer Kirche abhängen: Diese nicht alltägliche Erfahrung will die Kletterkirche ab kommendem Dienstag für vier Wochen in der Mosbacher Stiftskirche ermöglichen. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Geschichten zwischen Himmel und Erde sind fester Bestandteil eines jeden Gotteshauses. Doch dank einer Aktion der Evangelischen Gemeindejugend Baden (EGJ) wird die Mosbacher Stiftskirche für vier Wochen lang ein Ort sein, in dem sich (vor allem) junge Menschen tatsächlich zwischen Himmel und Erde bewegen werden. Ein 8 x 8 Meter großer Kubus aus Aluminiumtraversen mit eingefügten Kletterelementen erlaubt den ganz realen Perspektivwechsel. Am Rand des Aufbaus konnte die RNZ mit den Initiatoren Detlev Hoppenstock und Jörg Kommritz darüber sprechen, was hinter der erlebnispädagogischen Aktion steckt.

Auch elf angehende Hochseilgarten-Betreuerinnen und -betreuer gehören zum ehrenamtlichen Aufbau-Team, das Uly Schlegel aktiviert hat. Der Diakon und Sozialpädagoge, der sich um die Kinder- und Jugendarbeit im Kirchenbezirk kümmert, freut sich auf Begegnungen sowie "große und kleine Momente zum Staunen".

"Angefangen hat alles in großen Einkaufszentren. Da haben wir ähnliche Gerüste gesehen, in denen Menschen gegen Bezahlung klettern konnten. Da ging es um Spaß pur." So weit, so konventionell. Doch als Detlev Hoppenstock, seines Zeichens Karlsruher Diakon der EGJ sowie Religions- und Sozialpädagoge, am Rande eines Treffens eines Seilgartenverbandes mit dem Kieler Pädagogen und Hochseilexperten Jörg Kommritz zusammensaß, entstand die spontane Idee. "Kann man so etwas in einen Kirchenraum transferieren?", lautete die Frage. Denn ein Raum spreche ja für sich, findet Hoppenstock. Eine Kirche als "durchbeteter Raum" habe ja eine ganz andere Atmosphäre als ein Einkaufszentrum.

Vor fünf Jahren starteten die beiden das Projekt "Kletterkirche" und sind seitdem immer wieder deutschlandweit mit einem gut gefüllten Hänger unterwegs. Dass es sich dabei nicht um eine Art sakrale Schausteller-Aktion handelt, ist für beide Initiatoren besonders wichtig. Denn das Konzept verbinde ganz bewusst mehrere Ebenen. Einerseits soll der Kirchenraum neu erfahrbar gemacht werden. Zum pädagogischen Gruppenerlebnis komme aber noch die Ausbildung von ehrenamtlichen Hochseilbetreuern und -rettern vor Ort dazu. Die funktioniert ganz praktisch bereits während des Aufbaus sowie am Wochenende im Kletterkubus. "Die jungen Leute aus der Region, die bleiben ja hier", soweit der Nachhaltigkeitsfaktor.

Das Kernstück der Kletterkirche bildet der Aluminiumkubus, der nicht von ungefähr an Bühnenaufbauten von Open-Air-Konzerten erinnert. Das Gerüst trägt allerdings keine Scheinwerfer, sondern verschiedene Klettereinbauten, etwa eine "Lückenbrücke" oder eine "Himmelsleiter". Letztere kann man nur paarweise ersteigen. Womit wir auch bereits bei einer weiteren Besonderheit der Kletterkirche wären: "Es ist ein System selbstgesicherter Teilnehmer", beschreibt Hoppenstock, weshalb man beim Aufstieg zwar "echten Ernstcharakter" verspüre, aber eigentlich ohne Risiko unterwegs sei. Individuell könne es durchaus als "höchst aufregend" erlebt werden. "Das ist ja das Spannende bei der Kletterei – das dynamische Element", ergänzt Kommritz und skizziert ein Drei-Zonen-Modell. Aus der üblichen Komfortzone, in der wir uns täglich bewegen, könne die Kletterkirche zum Lernbereich führen. Nicht rein wolle man dagegen in die dritte Zone, die Panikzone. Die eigenen Grenzen zu erkennen, auch das könne man in der Kletterkirche lernen.

Ansonsten gibt es für die Teilnehmer kaum Beschränkungen. Wer mindestens 13 Jahre alt ist und über eine "normale körperliche Beweglichkeit" verfügt, kann bei der Kletterkirche mitmachen. "Es geht nicht darum, als erster oben anzukommen. Man schafft es nur gemeinsam", so Hoppenstock. "Wie übernehme ich Verantwortung? Wer gibt mir Kraft? Auf wen kann ich mich verlassen?" Solche Grundfragen erhielten im Kirchenraum einen ganz anderen Widerhall als etwa im Freien. Rund 40 Konfirmationsgruppen und Schulklassen aus dem gesamten Neckar-Odenwald-Kreis sind bereits zur Kletterkirche angemeldet. Ein "freies Klettern" findet am kommenden Donnerstag, 10. März, ab 16 Uhr statt.

Info: Anmeldung über www.juki-mosbach.de