Von Alexander Rechner

Mosbach. Planungen und Einschätzungen ändern sich mitunter schnell. Was gestern noch galt, kann heute schon überholt sein. Insbesondere in Zeiten von Corona ist dies häufiger zu erleben. Auch Informationsstände können sich überschlagen. So auch in der Causa "Ausbau des Hardhofweges". Denn: Statt diese Straße auszubauen, soll nun der Hardhofweg zwischen dem auf dem Bergfeld beheimateten Unternehmen Resideo (Honeywell) und der Bushaltestelle Hardhof lediglich "von Grund auf" erneuert werden. Diese Entwicklung teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung nun auf RNZ-Nachfrage mit.

In nichtöffentlicher Sitzung hatte die Stadtverwaltung die Mitglieder des Technischen Ausschusses offenbar in der vergangenen Woche über diese Änderung der Pläne informiert. Außerdem erwägt man im Rathaus nun, auf der Strecke eine dauerhafte Ampelregelung einzurichten.

Ursprünglich hatte man vor, den Hardhofweg an dieser sehr schmalen Passage auszubauen, heißt: auch die Fahrbahnbreite zu erweitern. Doch diese Planung ist mittlerweile überholt und wird nicht weiter verfolgt, verdeutlicht eine Sprecherin weiter. Es sei wohl auch nach langwierigen Verhandlungen nicht möglich gewesen, "alle Teilflächen für den Ausbau zu erwerben". Deshalb habe man im Rathaus den Kurs schließlich ändern müssen. Nun liegt als Plan auf dem Tisch, die Straße in diesem Abschnitt ohne Eingriff in die angrenzenden Grundstücke zu erneuern.

Diese Erneuerung sei erforderlich, weil der Hardhofweg in diesem Abschnitt nicht nur schmal, sondern auch in einem schlechten Zustand sei – insbesondere die Fahrbahnränder. Mit einer Ampelregelung und Einrichtungsverkehr wäre künftig eine Befahrung sowohl für normale als auch für breitere Fahrzeuge wie Lastwagen möglich, ohne die Bankette zu beschädigen und damit hohe Unterhaltungskosten für die städtische Kasse zu verursachen.

Mit anderen Worten: Der Straßenverkehr wird in diesem Abschnitt wohl auch in Zukunft nur noch einspurig laufen. Zumal sich die bisherige Regelung mit der mobilen Ampelanlage bewährt habe, wie aus dem Rathaus zu vernehmen ist. Eine Einschätzung, die allerdings beileibe nicht jeder Verkehrsteilnehmer, der auf der Verbindung unterwegs ist, teilt.

In Stein gemeißelt scheint beim Erneuerungsvorhaben jedoch nichts: "Die künftige Baumaßnahme befindet sich derzeit in Planung", wie eine Sprecherin der Mosbacher Stadtverwaltung zusammenfasst. Laut Verwaltung komme für alle Aufwendungen der Baumaßnahme (von der Planung bis zur Ausführung) die auf dem Areal der ehemaligen Neckartalkaserne beheimatete Firma Inast auf. Ausnahme sei Fahrbahndecke. "Denn diese hätte sowieso erneuert werden müssen und wird deshalb von der Stadt übernommen", so die Sprecherin.

Die Verkehrsteilnehmer können sich indes schon einmal auf die Baustelle einstellen. Denn im kommenden Jahr sollen die Bagger dort anrollen und mit den Arbeiten beginnen. Am Ende soll dieser Abschnitt des Hardhofs dann von Grund auf erneuert statt ausgebaut sein. Vorausgesetzt natürlich, die Planung überholt sich bis dahin nicht wieder ...