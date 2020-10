Wenn Markt ist in Mosbach, dann ist immer was los – auch in Coronazeiten. Aber die Krise macht Handel und Gastronomie schwer zu schaffen. Oberbürgermeister Jann erörterte nun gemeinsam mit den Unternehmern und Gastronomen, wie man gemeinsam durch die schwere Zeit kommt. Archivfoto: Schattauer

Mosbach. (rnz/stm) Erst Lockdown, dann Einschränkungen, das Frühlingsfest und der Mosbacher Sommer ausgefallen, die Erlebnismärkte abgesagt. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist vieles anders, auch in Mosbach. Eine Folge: Die innerstädtische Wirtschaft steht unter Druck. Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann nahm die angespannte wie außergewöhnliche Situation nun zum Anlass, Einzelhändler, Gastronomen, Handwerker und Dienstleister zu einem Austausch in die Alte Mälzerei einzuladen. "Mir ist sehr wichtig, dass wir gemeinsam Lösungen für die kalte Jahreszeit entwickeln", so Jann in seiner kurzen Begrüßung. "Wir möchten Sie unterstützen, indem wir Ihnen bei der Suche nach Alternativen aktiv zur Seite stehen."

Mitgebracht hatte er den Geschäftsführer des Nordbadischen Handelsverbandes, Swen Rubel, der den Wirtschaftsraum Innenstadt und seine Herausforderungen beleuchtete. Citymanagerin Andrea Zorn und Kämmerin Simone Bansbach-Edelmann stellten die finanziellen Möglichkeiten und die geplanten Aktionen in der Innenstadt vor. Zusammen mit Swen Rubel spannten sie damit den Rahmen für die Diskussion auf. Moderiert wurde die Diskussion von IHK-Geschäftsführer Dr. Andreas Hildenbrand.

"Innenstadtprägende Sortimente wie Kleidung, Schmuck und Schuhe sind besonders hart getroffen. Das liegt auch an verändertem Verbraucherverhalten. Fast überall werden nun auch die Weihnachtsmärkte abgesagt", so Rubel. Jetzt sei Kreativität gefragt, um Alternativen zu entwickeln. Innenstädte müssten sich durch Alternativen weiter zu multifunktionalen Shoppingcentern entwickeln.

In Mosbach, so der anschließende Bericht von Andrea Zorn über derzeitige Planungen, setzt man auf Stadterlebnis-Aktionen ohne Enge und Gedränge, bei der die gesamte Einkaufsmeile als Erlebniszone, jedoch ohne Veranstaltungscharakter bespielt wird. Die Aktionen wurden im engen Schulterschluss mit der Einzelhändlergemeinschaft Mosbach Aktiv und weiteren Akteuren entwickelt.

Bis Ende der Sommerferien lief das Sommerstadterlebnis mit Schaufensterausstellung und Bistrobestuhlung mit Straßenmusikaktionen. Herbst- und Adventserlebnisse folgen fast nahtlos. Das Stadterlebnis "Altstadtflimmern" läuft seit Anfang Oktober. Eine Aktion in der Adventszeit ist in Planung – Mitstreiter können sich noch melden.

Auch die Hilfsmaßnahmen für die örtliche Gastronomie fasste Andrea Zorn zusammen. Zur Unterstützung der Gastronomie wurden die Sperrzeiten verkürzt, sodass täglich jeweils eine Stunde länger im Freien bewirtet werden kann. Die Flächen der Außenbestuhlung wurden temporär – wo immer möglich – flexibel erweitert. Außerdem verzichtet die Stadt auf Sondernutzungsgebühren, was sich auf einen Betrag von mindestens 10.000 Euro beziffern lässt. Darüber hinaus werden Windschutzvorrichtungen, Zelte und gegebenenfalls Heizgeräte unbürokratisch genehmigt.

"Bitte sprechen Sie uns frühzeitig an. Wir beraten Sie gern, wenn Sie davon Gebrauch machen wollen. Der Brandschutz, insbesondere in den engen Altstadtgassen, ist nicht ganz einfach. Deshalb müssen wir uns eng abstimmen", so Jann.

Den Präsentationen von Hilfsmaßnahmen und Aktionen folgte eine lebhafte Diskussion, die das Bedürfnis deutlich machte, in diesen Zeiten gemeinsam zu handeln. Aus dem Teilnehmerkreis vorgeschlagene und diskutierte Maßnahmen waren u.a. längere Öffnungszeiten der Geschäfte und die erweiterte Präsentation von Waren mithilfe von Waren- oder Kleiderständern im Außenbereich. In der kalten Jahreszeit könnten auch Schaufenstermodenschauen an die Stelle der Außenpräsentation treten.

Persönlicher Kontakt sei entscheidend, um auch Emotionen anzusprechen. Einladungen sollten gemeinsam analog und digital über eine Plattform erfolgen. Nicht nur an Aktionstagen sollten die Schaufenster länger beleuchtet werden, sondern generell mindestens bis 22 Uhr. "Mosbach macht’s anders", so der gemeinsame Tenor, der gut auch als Slogan nutzbar sein könnte.

Auch perspektivisch könne man gemeinsam punkten: Der Trend zum Homeoffice mache den ländlichen Raum wieder attraktiver. Überhaupt sei die Lage im ländlichen Raum mit seiner Naturnähe und den Freizeitmöglichkeiten im Freien in dieser Zeit positiv zu sehen. Dieser Wandel solle in den Entwicklungsprozess für ein Leitbild zur künftigen Entwicklung der Mosbacher Innenstadt einfließen.