Das neue Schild soll den Zebrastreifen am Bahnhof sicherer machen. Foto: Oesterreich

Mosbach. (cao) Für mehr Achtsamkeit soll ein neues Warnschild sorgen, dass die Straßenmeisterei Mosbach am Dienstagnachmittag in der Eisenbahnstraße aufgestellt hat. Verkehrsteilnehmer, die von der Wanne kommend in Richtung Bahnhof fahren, werden nun rund 50 Meter vor dem dortigen Fußgängerüberweg auf ebenjenen hingewiesen.

Mit der zusätzlichen Beschilderung reagiert die Stadtverwaltung auf den jüngsten Unfall an dem Zebrastreifen Ende Februar: Eine 73-Jährige wurde von einem 85-jährigen Golffahrer erfasst und dabei schwer verletzt (die RNZ berichtete). Daraufhin habe das Mosbacher Ordnungsamt "den Sachverhalt mit der Polizei und dem Straßenbaulastträger erörtert" und die Unfallstatistik zwischen 1. Januar 2019 und 31. Januar 2022 ausgewertet, teilt die Stadt mit. "Am 20. September 2021 kam es an dem Überweg zu einem Beinahe-Verkehrsunfall, weiterer Eintrag ist der aktuelle Unfall." Ansonsten weise die Statistik "keine weiteren Unfälle mit Beteiligung von Fußgängern auf", lautete das Ergebnis der Analyse. Schließlich habe man sich dazu entschieden, "auf der linken Straßenseite das Gefahrenzeichen ,Fußgängerüberweg’ als zusätzliche Beschilderung" aufzustellen.

Auf Anfrage teilte das Polizeipräsidium Heilbronn mit, dass es seit 2015 an den beiden Fußgängerüberwegen in der Eisenbahnstraße – direkt vor der Bahnhaltestelle Mosbach sowie gegenüber dem Brauhaus – bis einschließlich 2021 insgesamt fünf Unfälle gegeben habe. Bei der Mehrzahl der Unfälle seien keine Fußgänger involviert gewesen.