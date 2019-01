Von Dominik Rechner

Mosbach. Manchmal zahlt sich eine gewisse Hartnäckigkeit doch aus und die Menschlichkeit siegt. So wie im Fall von Michael K. Der 50-jährige Mosbacher, der an den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen "Morbus Crohn" und "Colitis ulcerosa" leidet, bekommt nach einem Vergleich beim Sozialgericht Mannheim nun seine regelmäßig notwendigen Krankenfahrten zur Uniklinik Mannheim wieder von der Krankenkasse bezahlt.

Zum Hintergrund: An der Uniklinik Mannheim wird K. unter anderem regelmäßig eine Remicade-Infusion verabreicht, welche die mit seinen Erkrankungen einhergehenden Entzündungen ausbremst. Jahrelang hatte seine Krankenkasse, die Audi BKK, die Kosten für die Krankenfahrten an die spezialisierte Klinik in Mannheim übernommen, seit Januar 2018 musste er dann plötzlich selbst dafür aufkommen. Begründung der Krankenkasse: Die hohen Fahrtkosten nach Mannheim könnten nicht mehr bezahlt werden.

Nach mehreren erfolglosen Gesprächen mit der Audi BKK (die sich seinerzeit nicht zum Fall äußern wollte), doch eine Einigung über die Fahrtkostenübernahme nach Mannheim zu erzielen, legte K. schließlich zusammen mit dem Sozialverband VdK Klage ein, wandte sich zudem an die RNZ. Michael K. berichtete von einer großen Resonanz auf den Beitrag unter dem Titel "Wenn die Fahrt auf Kosten des Patienten geht", es habe sogar Anfragen von einer süddeutschen Fernsehanstalt gegeben.

Nach dem Prozessvergleich beim Sozialgericht Mannheim steht nun fest: Als "nächsterreichbare" Klinik wird für Michael K. die Universitätsklinik in Mannheim gewertet. Demnach muss die Krankenkasse für alle Fahrtkosten K.s dorthin mit anschließendem stationären bzw. teilstationären Aufenthalt aufkommen.

Wenn der chronisch Kranke Mosbacher aber nur zu einer ambulanten Angelegenheit in die Klinik muss, beispielsweise zu einem Arztgespräch, dann bekommt er die Krankenfahrt im Taxi nicht erstattet bzw. muss selbst mit dem Auto fahren. "Das kann ich dann aber auch, da ich bei diesen Terminen kein Medikament bekomme, das mich in meiner Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt", erklärt K. im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Der zuständige Richter in Mannheim hielt es für richtig, dass K. weiterhin in der Universitätsklinik in Mannheim behandelt wird und ordnete das Ganze in einem entsprechenden Vergleich auch an.

Die Krankenkasse und K. einigten sich bei dem Vergleich außerdem darauf, dass Michael K. für alle Krankenfahrten, die er 2018 auf eigene Kosten übernehmen musste, eine Ersatzzahlung von seiner Krankenkasse für die Fahrtkosten der Strecke von Mosbach nach Buchen bekommt. Das ist die Strecke, die seine Krankenkasse 2018 bezahlt hätte. "Ich bin zufrieden mit dem Ausgang", freut sich Michael K. nach dem Vergleich vor Gericht.

Auch gesundheitlich geht es den chronisch Kranken aus Mosbach nach einer Operation im Herbst mittlerweile etwas besser, so dass er auch seiner (beruflichen) Beschäftigung wieder nachgehen kann. Mit den daraus resultierenden Einnahmen und den dank des gerichtlichen Vergleichs wegfallenden Ausgaben für die Krankenfahrten sieht es für Michael K. auch finanziell wieder besser aus. Eine schöne Entwicklung einer eher unschönen Geschichte.