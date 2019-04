Am Ende stand ein einstimmiger Beschluss: Alle Parteien des "Runden Tisches Pfalzgrafenstift" einigten sich am Donnerstagabend auf das Konzept der Senioren-Wohnen-Holding GmbH, die das Pfalzgrafenstift kaufen und im Bestand umbauen will. Foto: Alexander Rechner

Mosbach. (ar) Die Würfel sind wohl gefallen. Die Zukunft des Pfalzgrafenstifts war in der Vergangenheit das wohl am meisten diskutierte Thema in Mosbach. Seit dem Sommer des Jahres 2017 beschäftigt man sich mit der Thematik. Denn wer das (alte) Pfalzgrafenstift (neu) weiterentwickelt, war bislang noch völlig offen.

Nun gibt es einen einstimmigen Beschluss, wie die Stadt in einer mit der "Bürgerinitiative Menschen helfen Menschen, Mosbach" abgestimmten Pressemitteilung bekannt gab. Am Ende eines vierstündigen Sitzungsmarathons am Donnerstag hinter verschlossenen Türen einigte man sich auf ein Konzept. Zunächst hatte der "Runde Tisch Pfalzgrafenstift" unter Beteiligung der Bürgerinitiative "Menschen helfen Menschen, Mosbach", des Seniorenbeirats und des Jugendgemeinderats, danach der Haupt- und Finanzausschuss in gleicher Besetzung getagt.

Das Konzept der Senioren-Wohnen-Holding GmbH (SWH) hat nach Darstellung der Stadt Mosbach die Teilnehmer überzeugt. SWH plane dabei, das Pfalzgrafenstift zu erwerben und im Bestand umzubauen. Drei Bewerber, die aus dem von der Stiftung Hospitalfonds initiierten Interessenbekundungsverfahren zur künftigen Nutzung des Pfalzgrafenstifts hervorgegangen waren, stellten sich und ihre jeweiligen Konzepte in der Sitzung am Donnerstag vor.

Im Vorfeld dieser Sitzung hatten die Beteiligten des "Runden Tisches" Referenzobjekte der drei Entwickler, die der Liegenschaft in der Mosbacher Altstadt eine neue Zukunft geben wollten, besichtigt. Allerdings nicht öffentlich. Dabei hätte man auch das von der "advita Pflegedienst GmbH" geführte Haus der Senioren-Wohnen-Holding GmbH in Schwäbisch Hall unter die Lupe genommen. Nach Darstellung der Stadt seien alle Vor- und Nachteile unter besonderer Berücksichtigung der Stiftung Hospitalfonds und der für die Stiftung möglichen Nutzen und Risiken der verschiedenen Konzepte beleuchtet und eingehend diskutiert worden.

Der einstimmige Beschluss des Ausschusses pro SWH und "advita" ebne damit nun den Weg für die weiteren Schritte nach der Konzeptauswahl, in der auch die Bürgerinitiative eingebunden sein soll. Zunächst soll der Gemeinderat am 6. Mai in seiner Funktion als Stiftungsorgan über die Empfehlung des Ausschusses beschließen.

Dabei ist vorgesehen, dass die SWH in dieser öffentlichen Sitzung ihr Konzept vorstellen wird. Sowohl Oberbürgermeister Michael Jann als auch die Vertreter des Gemeinderats, der Bürgerinitiative und des Seniorenbeirats beziehungsweise Jugendgemeinderats sind erleichtert, dass man nun "eine gute und zukunftsträchtige Lösung für die Menschen in Mosbach gefunden" habe, wie es in der Pressemitteilung heißt. "Die Interessen der Stiftung müssen wir bei allem immer im Blick behalten", lässt sich OB Jann darin zitieren. "Mit der SWH besteht die Chance, die finanzielle Situation der Stiftung langfristig zu sichern und gleichzeitig den Stiftungszweck weiter zu verfolgen", so das Mosbacher Stadtoberhaupt weiter.

Wie geht es dann weiter? Es sollen Vertragsabstimmungen und die Beteiligung der Stiftungsaufsicht und des Finanzamts folgen. Obendrein soll in einer Bürgerinformation nach diesen erforderlichen Schritten die Öffentlichkeit ausführlich informiert werden. Mit einer abschließenden Beschlussfassung im Gemeinderat über die vertraglichen Vereinbarungen - bei optimalem Verlauf der Gespräche mit den Beteiligten - rechnet man Ende des Jahres.

"Advita" bietet nach Darstellung der Stadt Mosbach eine Kombination von Wohnen, Betreuung und Pflege, das heißt, wer sich dazu entschließt, eine Wohnung anzumieten und mit der Zeit Hilfe benötigt oder pflegebedürftig wird, kann die notwendigen Unterstützungen individuell und einzeln dazu buchen. Die angebotene Kombination von Wohnen, Betreuung und Pflege biete größtmögliche Freiheit: Rüstige Senioren und Seniorinnen leben in ihren eigenen vier Wänden und könnten ihren Alltag frei gestalten.

Hätten sie den Wunsch nach Gesellschaft, fänden sie in den Gemeinschaftsräumen Unterhaltung. Wenn die Senioren in die Situation kommen sollten, dass sie (Haushalts-) Dienstleistungen sowie Pflege und Betreuung benötigten, erhielten sie diese in ihrem Zuhause oder in der ebenfalls vorgesehenen Tagespflegeeinrichtung - ohne in ein Pflegeheim umziehen zu müssen.

Damit könnte das Thema Pfalzgrafenstift schließlich doch noch ein gutes Ende finden...