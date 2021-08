Von Pia Geimer

Mosbach. Nach einem weitgehend ausgefallenen Jahr 2020, in dem es auch den "Folk am Neckar" (FAN) erwischt hatte, sollten die Folkfans in diesem Jahr auf keinen Fall wieder leer ausgehen. Daher hatten die Organisatoren des Mosbacher Sommers mit "Folk in Concert" eine konzertante Miniversion des beliebten Festivals eingeplant. Mit drei tollen Bands und gut vier Stunden mitreißender Musik konnte man am Samstagabend trotz kühler Witterung endlich wieder ein wenig richtige Festival-Atmosphäre schnuppern.

Auf die "Old Blind Dogs" aus Schottland musste zwar wegen der komplizierten Anreisebedingungen diesmal verzichtet werden, dafür konnte aber neben den bekannten Bands "Deitsch" und "Old Salt" die sechsköpfige Newcomertruppe "Larún" gewonnen werden. Nachdem es noch am Nachmittag heftig geregnet hatte, waren die Zuschauer kleidungsmäßig für fast alles gerüstet. Aber der Himmel belohnte die Musiker und ihre wetterfesten Fans für ihre Beharrlichkeit und hielt diesmal tatsächlich dicht – auch wenn die hohe Luftfeuchtigkeit mehrfach für spektakuläre Einlagen im virtuosen Saitenaufziehen sorgte.

"Deitsch", die erste Band des Abends, ist als Duo bereits seit Jahren eine Institution in der Szene: Seit 2019 musizieren Gudrun Walther (Fiddle & Accordion) und Jürgen Treyz (Gitarre), die mit ihrer keltischen Formation "Cara" auch schon im Neckarelzer Burggraben bei FAN zu hören waren, mit der Fiddlerin Barbara Niedermeier und dem Flötisten wie Dudelsackspieler Steffen Gabriel und haben bereits ihre erste gemeinsame CD eingespielt.

Gudrun Walther mit ihrer klaren, natürlichen Stimme und ihrem virtuosen Geigen- und Bratschenspiel, dem sich Barbara Niedermeier mit hinreißender Leichtigkeit anschloss, Jürgen Treyz mit seinen ausgefeilten, harmonisch überaus interessanten Gitarrenbegleitungen und Steffen Gabriel mit seinen wunderschönen Holzflöten, die er nicht nur großartig spielt, sondern auch selbst baut, boten eine aufregende Lehrstunde, wie herrlich frisch und unverstaubt und immer wieder überraschend die echte deutsche Volksmusik (wohlgemerkt: nicht volkstümliche) in den Händen von echten Könnern klingen kann. Und bei "Deitsch" steckt unglaublich viel Können, Herzblut und jede Menge Arbeit drin – große Klasse!

Nach einer kurzen Umbaupause, in der man sich an den verschiedenen Ständen versorgen oder auch den original "Old Blind Dogs"-Whisky probieren konnte, ging es mit der belgischen Band "Old Salt" in die zweite Runde. Um den aus New York stammenden Leadsänger Dan Wall (Vocals & Banjo) scharen sich bei "Old Salt" der Cellist Toby Kuhn aus Frankreich, der mit seinem jazzigen Cellospiel zuweilen auch die Funktion des Kontrabasses übernimmt, die Geigerin Lotte Remmen und der Gitarrist Johannes Wannyn. Als Quartett haben sie einen ganz eigenen Sound und Stilmix etabliert, überaus energiegeladen und gleichzeitig elegant.

Alle vier sind herausragende Instrumentalisten und singen, aber die Rolle des Frontmanns hat bei "Old Salt" unbestritten Dan Wall, der ausgeprägtes Wildsau-Potenzial erkennen lässt und mit seiner charismatischen Stimme und Ausstrahlung das Publikum mitreißt. Spektakulär, mit welcher Fingerfertigkeit er während eines laufenden Stückes gleich zwei gerissene Banjosaiten blitzschnell neu aufzog und nahtlos wieder einstieg.

Ein Schicksal, das danach auch die Geigerin der Band "Larún" ereilte, der ebenfalls eine Saite riss. "Larún" hat sich erst 2018 formiert, aber bereits ein erstes viel beachtetes Album eingespielt. Mit Sängerin Catherine Kuhlmann, Fiddlerin Franziska Urton, Borja Baragaño (Uilleann Pipes/Flöte), Cornelius Bode (Gitarre), Markus Pede (Bodhràn) und dem Flötisten Stefan Decker (Querflöten/Whistles) hat sich da eine versierte Truppe zusammengefunden, die sich hauptsächlich der traditionellen irischen Richtung verschrieben, aber auch schon eigene Kompositionen wie das charmante "The last polar bear" im Repertoire hat. Von "Larún" wird man sicher noch ganz viel hören in den kommenden Jahren. Die Feuerprobe bei "Folk in Concert" haben sie jedenfalls glänzend bestanden.

Am Ende gab es noch eine Zugabe gemeinsam mit "Deitsch" und "Old Salt", an der die Ausführenden sichtlich ebenso viel Spaß hatten wie die Zuhörer.