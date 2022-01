Orgel und Trompete in feinster Harmonie: Rozmurat Arnakuliyev – kongenial begleitet von KMD Bernhard Monninger – brachte mit seinem prächtigen Trompetenklang den Jahresabschluss in der Stiftskirche zum Leuchten. Foto: Pia Geimer

Von Pia Geimer

Mosbach. Das Konzert in der Stiftskirche am letzten Dezemberabend ist für viele ein fester Programmpunkt in ihrem persönlichen Silvester-Ritual. 2020 war es wie alle anderen Konzerte der Pandemie zum Opfer gefallen, in diesem Jahr durfte es endlich wieder stattfinden – zum 20. Mal übrigens seit Beginn der Reihe. Mit festlicher Musik sorgten Rozmurat Arnakuliyev (Trompete) und Kirchenmusikdirektor Bernhard Monninger (Orgel) für einen wunderschönen Ausklang und gaben ihren Zuhörern Gelegenheit, das alte Jahr auf besinnliche Weise zu beschließen.

Die Weihnachtszeit war auch in diesem Jahr eher still verlaufen, bis auf wenige Weihnachtskonzerte waren erneut viele musikalische Veranstaltungen abgesagt worden. Aber die wenigen, die es gab, erwiesen sich allesamt als erfreulich gehaltvoll. Auch Bernhard Monninger und Rozmurat Arnakuliyev hätten es sich sicherlich leichter machen und einfach aus ihrem umfangreichen Repertoire ein paar bekannte "Hits" für ihr Silvesterkonzert auswählen können. Aber die beiden suchen und finden doch immer wieder neue spannende Werke für Trompete und Orgel, die sie akribisch proben, während die meisten Nichtmusiker die Füße hochlegen und die Tage zwischen den Jahren ruhig angehen lassen.

Und dabei stoßen sie auch schon einmal auf Musik, die gar nicht für Trompete komponiert wurde. So wie das prächtige Konzert D-Dur von Tomaso Albinoni (1671-1751), das ursprünglich für Oboe und Orchester erdacht wurde, oder das Konzert D-Dur nach einem Violinkonzert von Antonio Vivaldi (1678-1741), die beide auch als Trompetenkonzerte eine überaus gute Figur machen – sofern man sie so virtuos spielen kann, wie das die beiden Musiker hier eindrucksvoll demonstrierten.

Rozmurat Arnakuliyev entlockt seinen Piccolo-Trompeten jenen warmen und goldenen Ton, der die barocken Werke so richtig schön zum Leuchten bringt. Gelegentlich greift er auch zum Flügelhorn, das mit seinem samtigen Alt dem Klang der menschlichen Stimme näher ist als die brillante hohe Trompete. Auf dem Flügelhorn spielte er beispielsweise die Choralmelodie zu Bachs "Jesu bleibet meine Freude", während Bernhard Monninger das Continuo und die bekannte Endlosmelodie mit den schwingenden Triolen an der Orgel übernahm.

Den Gegenpart zum barocken Teil dieses Programms bildeten Orgelwerke aus der französischen Orgelromantik, so wie das faszinierende "Nativité" aus der "Symphonie-Passion" op. 23 von Marcel Dupré (1886-1971). In drei Szenen wird darin das Geheimnis der Weihnacht dargestellt: Zunächst deutet ein sanft auf- und absteigendes Ostinato das Wiegen des Kindes an, im zweiten Bild erklingt ein ebenfalls sachter, aber immer entschlossener sich entwickelnder Marsch, wenn sich die Hirten auf den Weg zum Stall machen, gefolgt von den Königen, die im dritten Teil dem lockenden "Adeste fideles" der himmlischen Boten nach Bethlehem folgen.

Das "Voix céleste"-Register, das hier vorgeschrieben ist, findet sich mit seinem gesangsähnlichen, leicht vibrierenden Klangcharakter typischerweise auf französischen Orgeln wieder, steht aber auch auf der Weigle-Orgel der Stiftskirche zur Verfügung. Es kam danach noch mehrfach zum Einsatz, beim wunderschönen Adagio-Satz des Albinoni-Konzertes oder bei der "Paraphrase sur un Choeur de Judas Maccabée" des Franzosen Alexandre Guilmant (1837-1911), in dem die Melodie von "Tochter Zion" kunstvoll variiert wird.

Mit dem großen "Choral Nr. 3" in a-moll von César Franck (1822-1890) rundete Bernhard Monninger seinen Exkurs in die französische Orgelromantik ab. Beide Musiker beendeten ihr Programm gemeinsam mit dem "Marsch" von Noël Goemanne (1926-2010), bei dem noch einmal das sanfte Flügelhorn zur Orgel erklang. Für den anhaltenden Applaus bedankten sich die beiden anschließend noch mit einer kleinen Zugabe und schickten die Zuhörer mit einem brillanten Allegro-Satz auf einen beschwingten Heimweg – und ins neue Jahr 2022.