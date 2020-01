Von Stephanie Kern

Mosbach. Die Begegnungen sind Benjamin Zeier am besten in Erinnerung geblieben. "Ich hatte so viele neue Begegnungen, wie noch nie", erzählt der Urologe. Seit einem Jahr begegnen Benjamin Zeier und seine Frau Lena immer wieder neuen Menschen, öffneten ihr Heim, erzählten ihre Geschichte. Am 14. Januar findet diese Begegnungsreise ihren (vorläufigen) Höhepunkt. Dann wandern die Zeiers mit ihren fünf Kindern nach Peru aus. Neue Begegnungen sind auch da vorprogrammiert.

Denn Benjamin Zeier wird im Missionskrankenhaus Diospi Suyana die urologische Versorgung der Patienten übernehmen. Das Spital liegt in der südperuanischen Andenstadt Curahuasi. Innerhalb eines Radius von drei Stunden Fahrzeit leben 750.000 Menschen, vorwiegend Quechua-Indianer. Diospi Suyana will den Quechua-Indianern in Südperu umfassende medizinische Hilfe anbieten. Damit das funktionieren kann, arbeiten die Ärzte unentgeltlich. Ihren Lebensunterhalt bestreiten sie durch Spenden.

Familie Zeier ebenfalls. Ein Jahr lang haben sie ihr Unternehmen, ihre Reise, vorgestellt, haben Vorträge in Kirchen, Restaurants und Mehrzweckhallen gehalten und den Menschen erklärt, warum sie helfen wollen und wie auch die Daheimgebliebenen helfen können.

Auch die Filmemacher von "Goodbye Deutschland" des TV-Senders Vox sind auf die Auswanderer aus Mosbach aufmerksam geworden. "Am meisten hat mich überrascht, wie viele tolle Menschen es gibt, von denen wir vorher nichts wussten", zieht Zeier nach seinem Begegnungsjahr Bilanz.

Die Spender, davon sind die Zeiers überzeugt, sind die eigentlichen Helden dieser Auswanderergeschichte. Gesammelt haben die Zeiers nun schon 80 Prozent der Spendensumme, zum Teil aus einmaligen Spenden, zum Teil auch aus der Zusage von regelmäßigen Spenden. "Wir haben ganz viele tolle Unterstützer", sagt Benjamin Zeier. Zahlenmäßig erhielten und erhalten die Zeiers Einmalspenden am häufigsten – und die reichten von 10 bis 5000 Euro. "Die, die das Projekt tragen, sind aber die monatlichen Spender. Und das sind bis jetzt 61 Personen."

Wie hoch die Spendensumme sein muss, das hat die Vereinigte Deutsche Missionshilfe ausgerechnet. 80 Prozent dieser Summe sind erreicht. "Das heißt aber auch, dass wir nicht drei Jahre dort bleiben können, sondern dass sich die Zeit verringert", erklärt Zeier.

Frei gemacht hat sich die siebenköpfige Familie schon das ganze Jahr über, von der "bürgerlichen" Existenz in Mosbach. Das Haus, viele Einrichtungsgegenstände wurden verkauft, im November war für Benjamin Zeier der letzte Tag in seiner Praxis in Neckarsulm.

In den letzten Tagen vor dem Abflug heißt es nun, sich zu verabschieden, von den Menschen, von der bisherigen Heimat. "Auf der einen Seite ist da natürlich Trennungsschmerz, aber da ist auch viel Vorfreude", erklärt Benjamin Zeier. Die materiellen Dinge hinter sich zu lassen, das falle ihm und seiner Frau Lena leicht. Sich von den Freunden zu verabschieden, das sei schwer.

"Das tut weh", meint Zeier. "Es gibt zwei Dinge, die einen motivieren können. Liebe und Angst, wir haben uns für die Liebe entschieden", meint Lena Zeier noch. Ihr überwiegendes Gefühl heißt Aufbruchstimmung. "Angst haben wir nicht, aber Respekt. Es wird Zeit, dass es losgeht", bekräftigt Benjamin Zeier.

"Es war schon immer mein Wunsch, mit meinem Leben Spuren zu hinterlassen. Ich habe das Privileg, Arzt zu sein und Menschen damit helfen zu können", erklärt er. "Unser größter Luxus hier ist doch, dass wir die Wahl haben. Wir können uns dafür entscheiden, dorthin zu gehen und zu helfen", meint Lena Zeier.

Fast zwei Jahre ist es her, dass die Familie die Entscheidung zur Ausreise getroffen hat. Am 14. Januar verlassen sie Deutschland nun in Richtung Peru. Die Begegnungen mit Menschen werden sicher auch dort am besten in Erinnerung bleiben ...

Info: www.missionsarzt.de, Spendenkonto: Vereinigte Deutsche Missionshilfe, Iban: DE33.2916.7624.0012 5776 00, Der Verwendungszweck lautet: AC490000Zeier.