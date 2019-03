Das ​Landgericht in Mosbach. Foto: dpa

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz/lgm) Es geht um gefährliche Körperverletzung, Raub, Beleidigung, unerlaubten Waffenbesitz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz: Vor dem Mosbacher Landgericht müssen sich am Montag, 25. März, drei Angeklagte verantworten, die sich am Abend des 7. September 2018 in Mosbach dieser Vergehen schuldig gemacht haben sollen.

Vorgeworfen werden den zur Tatzeit 22, 26 und 27 Jahre alten Angeklagten auch vier Fälle von gefährlicher Körperverletzung, die zu zweit oder zu dritt und in einem Fall mit einem gefährlichen Werkzeug begangen worden sein sollen. Beim 27-Jährigen kommen ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie der unerlaubte Besitz einer verbotenen Waffe hinzu. Der 22-Jährige ist zusätzlich wegen Raubes und Beleidigung angeklagt.

Gegenstand der Anklage ist, dass der älteste Beschuldigte im Bereich des Parkplatzes "Quartier an der Bachmühle" in Mosbach zunächst einem Mann einen Schlag ins Gesicht versetzt haben soll. Ein zufällig anwesender syrischer Asylbewerber sei dem Angegriffenen zur Hilfe geeilt, sodass dieser habe fliehen können. Nunmehr hätten alle drei Angeklagten den Helfer geschlagen und getreten. Ein bis dahin unbeteiligter iranischer Staatsangehöriger habe wiederum dem Syrer helfen wollen - und von dem 27-jährigen ebenfalls einen Faustschlag ins Gesicht erhalten, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Der Asylbewerber sei zunächst geflohen, von den drei Angeklagten wenig später aber erneut gestellt und attackiert worden. Der 22-Jährige habe aus der Jacke des Geschädigten dessen Geldbeutel entwendet, eine Gegenwehr sei aus Angst vor erneuten Schlägen nicht erfolgt. Damit nicht genug: Im weiteren Verlauf des Abends seien der 27-Jährige und der 22-Jährige erneut auf ihr Opfer getroffen.

In der Annahme, er sei im Besitz eines in der vorangegangenen Auseinandersetzung verloren gegangen Mobiltelefons, habe der 22-Jährige (vom 27-Jährigen bestärkt) dem Syrer erneut Faustschläge versetzt, bis dieser mit dem Kopf gegen eine Hauswand geprallt und bewusstlos zu Boden gesunken sei. Sodann soll er weiter auf den Bewusstlosen eingeschlagen und -getreten haben. Das Opfer musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Später sollen die Angeklagten auch den iranischen Staatsangehörigen wiedergetroffen und diesem Faustschläge versetzt haben.

Die Beschuldigten (zwei deutsche und ein türkischer Staatsangehöriger) sollen ihre Opfer deshalb so brutal attackiert haben, "weil sie gegenüber Flüchtlingen verächtlich eingestellt" seien, heißt es in der Anklageschrift. Des Weiteren habe der 22-Jährige bei seiner Festnahme zwei Polizeibeamte beleidigt, der 27-Jährige soll einen Schlagring sowie verschiedene Betäubungsmittel unerlaubt bei sich gehabt haben. Mit Eröffnung des Verfahrens weist die 4. Strafkammer des Landgericht darauf hin, dass auch eine Verurteilung wegen der Straftatbestände des räuberischen Diebstahls und des versuchten Mordes in Betracht komme.