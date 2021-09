Mosbach. (tkr) Die letzte Mosbacher Ausstellung des Kunstvereins Neckar-Odenwald in der diesjährigen Saison trägt den rätselhaften Titel "Palimpseste" und wird ab kommendem Sonntag Arbeiten von Susanne Windelen und Jochen Fischer zeigen. Sie kündigen mit einer Auswahl neuer Arbeiten Notate, Schichtungen, Zeitspuren, Überlagerungen, Serien, Papierarbeiten und plastische Interventionen an.

Im ursprünglichen Sinne bedeuten Palimpseste mehrfach überschriebene antike Texte – die zu beschreibenden Untergründe zu dieser Zeit waren so kostbar, dass sie immer wieder von den sie bedeckenden Schriftzeichen zur Wiederverwendung befreit werden mussten. Für die beiden Kunstschaffenden bekommt dies eine ganz neue Bedeutung, denn da taucht mit dem Galerieraum des Alten Schlachthauses in Analogie ein architektonisches Palimpsest auf, das mit ihren Werken wie beschriftet wird, um danach wieder Platz zu machen für das, was im nächsten Jahr folgen soll.

Die gezeigten Werke geben Auskunft von den Verwerfungen und Umorientierungen, die die letzten Monate für die beiden Künstler bedeutet haben. Daraus ist eine feine Komposition hervorgegangen, bestehend aus den fragilen Wachsarbeiten und großformatigen, naturfarbenen Aquarellen von Susanne Windelen sowie einem Konvolut unterschiedlichster Zeichnungen von Jochen Fischer.

Windelen und Fischer sind seit Langem durch ihre gemeinsame Arbeit miteinander verbunden, haben zusammen eine Reihe nationaler und internationaler Ausstellungen, Projekte und Kooperationen realisiert und wurden mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt.

Die Ausstellung wird am Sonntag, 19. September, um 11 Uhr im Alten Schlachthaus am Mosbacher Stadtgarten eröffnet und ist dann bis 31 Oktober immer donnerstags, samstags, sonn- und feiertags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Für den Besuch der Vernissage wird um Anmeldung unter Tel.: (0 62 61) 91 41 90 oder per E-Mail an info@kunstverein-neckar-odenwald.de gebeten. Für die Ausstellung und die Vernissage gilt die "3G"-Regel (genesen, geimpft, getestet).

Info: www.kunstverein-neckar-odenwald.de