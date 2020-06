Von Alexander Rechner

Mosbach. Die Polizei hat in der Nacht von Mittwoch wieder die Poser-Szene ins Visier genommen. Mit Erfolg: Bei 7 der 38 überprüften Autos war die Betriebserlaubnis erloschen, so die Polizei. Zweimal wurde eine Weiterfahrt untersagt, die Fahrer von zehn weiteren Fahrzeugen erhielten einen Mängelbericht. Einmal gab es eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ein Fahrzeug wurde schließlich abgeschleppt und sichergestellt. Der Fahrer hatte sich der Kontrolle nicht stellen wollen und war getürmt.

Mit krachend-knarzendem Auspuff ging es am Mittwochabend durch die Stadt: Doch plötzlich fand die nächtliche Ausfahrt in dem "aufgemotzten" Schlitten" ein jähes Ende. Denn ein Streifenwagen hatte sich am Straßenrand auf die Lauer gelegt. Als der Autoposer mit dicken Reifen und jeder Menge PS unter der Haube an den beiden Beamten des Polizeireviers Mosbach vorbeidonnerte, flammten schnell die Scheinwerfer des Dienstwagens auf, die Polizisten setzten zur Verfolgung an und fingen ihn ein. Die Beamten lotsten ihn am Mittwoch kurz vor Mitternacht zum Neckarelzer Messplatz. Dort kontrollierten ihre Kollegen bei einem Großeinsatz die Mosbacher Autoposerszene. "Wir lassen nicht locker und gehen gegen die Szene vor", legte Revierleiter Achim Küller vor Ort zu dem groß angelegten Einsatz dar.

Kontrolle der Polizei. Fotos: ar

Seine Kollegen hatten in den späten Abendstunden auf dem dortigen Areal die Auto-Fans erwartet. Denn in den vergangenen Monaten hat sich das Gelände mehr und mehr zu einem Schauplatz und präferierten Ort der Mosbacher Poserszene entwickelt. "In der Nacht vor Christi Himmelfahrt stellten wir dort 50 bis 60 Fahrzeuge fest", erklärte Achim Küller. Zwar zählten nicht alle Teilnehmer zu der Szene, dennoch sei zuletzt der Fahrerkreis angewachsen. Das musste auch das Mosbacher Polizeirevier feststellen.

Und auch das Einzugsgebiet der Poserszene sei größer geworden. MOS, HD, HN und auch S: So lasen sich die Nummernschilder der PS-Prahler an diesem Abend. "Überwiegend kommen die Fahrer aber aus Mosbach und der Umgebung", erklärte Pressesprecher Frank Belz vom Polizeipräsidium Heilbronn. Jedoch träfen seine Kollegen an den unterschiedlichen Schauplätzen im Mosbacher Stadtgebiet auch junge Menschen an, die in normalen Fahrzeugen säßen, ergänzte Küller.

Beschwerden der Anwohner am Messplatz häuften sich und die Vermüllung habe zugenommen. "Die Stadt Mosbach findet dort regelmäßig Pappbecher und Wegwerf-Verpackungen", schilderte der Revierleiter die Situation nach den Treffen. Die Autoliebhaber drehten sich mit ihren Fahrzeugen dabei absichtlich mit quietschenden Reifen im 360-Grad-Radius über den Messplatz. "Sie fahren sogenannte ,Donuts’", erklärte der Polizist. Häufig seien am nächsten Morgen noch die Reifenspuren als Zeugnisse der Nacht auf dem Asphalt gut zu sehen. Heulende Motoren und röhrende Auspuffanlage kurz vor Sonnenuntergang zeigen auf, die Szene ist wieder da. Für sie ist es ein satter Sound, für die Anwohner ein Höllenlärm. "Diverse Bürgerinnen und Bürger haben uns heute Nacht schon für unseren Einsatz gedankt. Sie fanden es gut, dass wir gegen die Poser vorgehen", sagte Küller.

In der Nacht zu Fronleichnam nahmen die Polizisten die hiesige Poserszene erneut in ihren Ermittlungsfokus, dieses Mal mit tatkräftiger Unterstützung von zwei Beamten aus Mannheim. "Sie sind Experten auf diesem Gebiet", würdigte Küller seine Kollegen aus der Quadratestadt. In dieser Nacht lagen sie häufiger mit Taschenlampen auf dem Boden und inspizierten, ob die Auspuffanlagen illegal manipuliert wurden. Die Polizisten sprachen mit Auto-Fans und klärten sie über ihr Fehlverhalten auf – freundlich im Ton, aber auch bestimmt.

"Wir werden keine rechtsfreien Räume entstehen lassen, deshalb werden wir auch in Zukunft weitere Nadelstiche gegen die Szene setzen", daran ließ der Revierleiter mittlerweile kurz vor 1 Uhr keinen Zweifel aufkommen. Deshalb waren mehr als 20 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, dabei rückten auch aus dem Polizeipräsidium Heilbronn Beamte an. Im Präsidium habe man die Poserszene auf dem Kontroll-Radar und gehe gegen diese konsequent vor, unterstrich Pressesprecher Belz.

Eine Verschnaufpause? Fehlanzeige! Regelmäßige hatten Polizisten weitere Fahrzeuge "im Schlepptau", die genau unter die Lupe genommen wurden. Die Beamten gingen im Beisein von Vertretern des Mosbacher Ordnungsamtes und der Zulassungsstelle auch möglichen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz nach. Immer wieder wurden Drogentests vorgenommen. Ferner ließen die Polizisten auch ein Fahrzeug abschleppen. Denn der Fahrer hatte sich der Kontrolle nicht stellen wollen und war getürmt.

Das nüchterne Ergebnis nach 38 Fahrzeugüberprüfungen in dieser Nacht: zwei Untersagungen der Weiterfahrt, sieben Anzeigen wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis und drei Anzeigen wegen sonstiger Ordnungswidrigkeiten. "Insgesamt wurde ein Fahrzeug sichergestellt. Hinzu kommt eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz", resümierte der stellvertretende Revierleiter Anton Zimmermann, nachdem die Polizisten den Einsatz gegen 1.30 Uhr beendet hatten.

Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizisten und Autoposern werde in Zukunft sicherlich weiter gehen. Die Mosbacher Polizei wird jedenfalls den Kontrolldruck weiter aufrechterhalten, sagte Achim Küller deutlich. Weitere Nadelstiche gegen die Szene sollen auf den Plätzen und Straßen Mosbachs folgen.