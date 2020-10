Mosbach. (ar/pol) Im Mosbacher Kriminalkommissariat und in der Stadtverwaltung sind dieser Tage personelle Weichen neu gestellt worden: Patrick Knapp, so heißt der neue Mann an der Spitze des Mosbacher Kriminalkommissariats. Er folgte damit Andrea Hartmann in dieser Position nach, die kurz zuvor in die Mosbacher Stadtverwaltung gewechselt ist. Dort hat sie die Stelle als persönliche Referentin von Oberbürgermeister Michael Jann angetreten.

Seit Anfang September unterstützt Andrea Hartmann in ihrer neuen Stelle, die nach über 14 Jahren angesichts von Aufgabenzuwächsen bei der Verwaltungsspitze und Amtsleitungen wiederbelebt worden ist, die Mosbacher Rathausspitze. Sie soll zuarbeiten, Entscheidungen vor- und nachbearbeiten. Darüber hinaus koordiniert die persönliche Referentin auch ämterübergreifende Projekte. Die damalige Stellenausschreibung habe sie sofort angesprochen. "Ein beruflicher Wechsel stand ohnehin im Raum. Aus verschiedenen Gründen habe ich hierbei auch eine Tätigkeit bei anderen Behörden ins Auge gefasst", begründet Andrea Hartmann den Wechsel gegenüber der RNZ.

Unweit vom Rathaus entfernt übernimmt der 40-jährige Kriminalrat und gebürtiger Odenwälder Patrick Knapp fortan die Leitung des größten Kriminalkommissariats des Polizeipräsidiums Heilbronn. "Kriminalrat Knapp kann auf eine beachtliche Karriere bei der Polizei zurückblicken", heißt es in einer Pressemitteilung des Präsidiums. Im Jahr 2000 begann er seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Bruchsal. 2006 wechselte Knapp zum Polizeirevier Weinheim und trat noch im selben Jahr sein Studium für den Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst in Villingen-Schwenningen an. Nach der Studienzeit zog es Knapp zurück zur Bereitschaftspolizei nach Bruchsal, bevor er 2011 zur Kriminalpolizei nach Heidelberg wechselte. Nachdem er sich dort in der kriminalpolizeilichen Praxis bewährt hatte, wurde er auch für den höheren Polizeivollzugsdienst vorgeschlagen. Nach Abschluss seines Masterstudiums an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster, ist Knapp nun für die (Bekämpfung der) Kriminalität im Neckar-Odenwald-Kreis zuständig.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde gratulierten der Leitende Oberstaatsanwalt und Behördenleiter der Staatsanwaltschaft Mosbach, Andreas Herrgen, der Heilbronner Polizeipräsident Hans Becker, der Leiter der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn, Leitender Kriminaldirektor Thomas Schöllhammer, und der bisherige Interimsleiter der Dienststelle, Kriminalhauptkommissar Stefan Scherzer, dem neuen Chef der Behörde. Herrgen wies auf die besondere Bedeutung des Kommissariats am Justizstandort Mosbach hin und bot eine vertrauensvolle Zusammenarbeit an.