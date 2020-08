Pandemiebedingt will die KG „Neckario“ Neckarelz neue Wege gehen. Statt in der Pattberghalle, soll die Bühne am Lehrerparkplatz des APG aufgebaut werden. Archivfoto: F. Heuß

Neckarelz. (frh) In einem Mitgliederbrief teilte die Karnevalsgesellschaft "Neckario" Neckarelz dieser Tage mit, dass die kommende Session 2020/21 einen völlig neuen Rahmen bekommen wird. Unter dem Motto "Die Stimmung bleibt draußen!" sollen sämtliche Veranstaltungen unter freiem Himmel stattfinden. Die Kampagne, die für gewöhnlich unmittelbar nach dem "11.11." in der VfK-Halle Diedesheim eröffnet wird, verschiebt sich nun komplett in das Jahr 2021. Damit trägt die Neckario der nach wie vor mit ungewissem Fortgang verlaufenden Corona-Pandemie frühzeitig Rechnung.

Einen vorläufigen terminlichen Fahrplan hat das Vorstandsgremium um den Vorsitzenden Klaus Brommer ebenfalls bereits festgelegt. So soll die traditionelle "Neckeinholung" am 9. Januar 2021 stattfinden und gleichzeitig den Start der Kampagne markieren. Die Prunksitzung soll am 6. Februar stattfinden. Als Ort hat man für beides den Lehrerparkplatz am Auguste-Pattberg-Gymnasium (APG) ausgedeutet, den man durch seine regengeschützte Lage für geeignet hält. Um diesen herum will man zusätzlich Zelte aufbauen, wo auch die Aktiven vor ihren Auftritten einen Vorbereitungs- und Rückzugsraum finden.

Es handle sich eben um "eine sehr schwierige und unvorhersehbare Zeit", erklärt Klaus Brommer den Schritt. Auf Aktionen im Karneval verzichten wolle man nicht, aber eben auch keine vermeidbaren Risiken eingehen. Damit schied die bisher regelmäßig genutzte Pattberghalle in den Überlegungen aus: "Die Ungewissheit ist zu groß, wie die Auflagen einer Hallenveranstaltung sein werden", meint Brommer.

Schwierigkeiten gibt es aber trotzdem noch einige zu lösen. Auf dem Lehrerparkplatz, über dem ein Teil des Gebäudes des APGs quasi auf Stelzen steht, herrscht "Gasverbot", weshalb eine Erwärmung der Fläche zu der noch winterlichen Jahreszeit etwa durch Heizpilze oder Bauheizer nicht so einfach realisierbar sein dürfte. Da müsse man sich eben "etwas einfallen lassen", sieht Klaus Brommer das gelassen und verweist auf die Zelte, wo man dafür sicherlich Möglichkeiten finden werde. Ohnehin sollten sich die Gäste im Idealfall auch dadurch "aufwärmen, in dem sie mitmachen, durch Tanzen oder Bewegung", so Brommer.

Seinen Dank richtete er an die aktiven Fastnachter sowie die ehrenamtlichen Helfer. Deren Einsatz halte das Vereinsleben in Zeiten großer Einschränkungen zusammen. Umso mehr bedauere man, dass das alljährliche Helferfest und die Generalversammlung abgesagt werden mussten. Für Ideen zur Ausgestaltung der kommenden Fastnachtssession sei man weiterhin offen, wo ungewöhnliche Zeiten doch auch neue Wege eröffnen.