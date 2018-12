In Windeseile wanderten rund 130 Hilfspäckchen vom Lager am Seniorenheim "Tannenof" Neckarelz in den Lkw. Von diesem werden sie als Teil eines Konvois der "Johanniter-Weihnachtstrucker" zu Bedürftigen nach Osteuropa gebracht. Foto: Frank Heuß

Neckarelz. (frh) Schon zum 25. Mal startete die Johanniter-Unfallhilfe ihre Hilfsaktion zu Weihnachten. Päckchen mit Lebensmitteln, die von Spendern nach genau vorgegebenen Packlisten zusammengestellt sind, werden per Lkw zu Bedürftigen in Albanien, Bosnien, Rumänien, Ukraine und erstmals auch Bulgarien gebracht. Enthalten ist dabei immer auch ein kleines Geschenk für Kinder (etwa Malblock und -stifte). Die "Johanniter-Weihnachtstrucker" fuhren in den letzten Tagen mehrere Sammelstationen ab und brachen gestern nun in die Zielregionen auf. Einer davon kam auch beim Seniorenhaus "Tannenhof" in Neckarelz vorbei.

Am Nicolaus-Kistner-Gymnasium (NKG) wie auch bei der Gemeinschaftsschule Obrigheim (GMS) engagierten sich Schülerinnen und Schüler für das Projekt. Und sie stellten nicht nur einige Pakete zusammen: Sechs Helfer, größtenteils aus der Schülervertretung der GMS, packten gemeinsam mit Vertrauenslehrer Michael Haag sowie Mitarbeitern des Seniorenheims kräftig an, um rund 130 Päckchen vom Lager in den von der Firma Ratiopharm bereitgestellten Lkw zu verladen.

15 davon steuerte die GMS bei. Zuvor hatten Schüler des NKG unter der Leitung von Religionslehrerin Beate Huber-Schell bereits über 30 Päckchen angeliefert. Weitere Spenden kamen von Firmen, Vereinen und Privatleuten.

"Die Leute warten darauf, weil sie die Hilfe brauchen", weiß Heimleiter Hans-Jürgen Mössner, der die Aktion zum dritten Mal zusammen mit dem Heimbeirat der Bewohner des Johanniter-Seniorenhauses unterstützt. Und wie schon in den Jahren zuvor, kombinierten die Mitarbeiter um Pflegedienstleiterin Stefanie Wittmann den Besuch der Weihnachtstrucker auch mit einem vorweihnachtlichen Hausfest in Form eines Pavillons mit Gebäck und warmen Getränken.

Jana Stimmel vom Regionalverband der Johanniter-Unfallhilfe in Baden dankte für die logistische Unterstützung. Wie Mössner betonte sie, dass diese Spende "wirklich ankommt" und auch in der Beteiligung vieler Ehrenamtlicher bis zu den Empfängern hin nachvollzogen werden könne.

Der Dank von Heimleiter Hans-Jürgen Mössner ging neben den beiden Schulen nicht zuletzt an die zahlreichen Spender und Unterstützer der am 23. November gestarteten Aktion. Mössner nannte darunter insbesondere den SV Sattelbach, die Praxis Oliver Emmerling, das Sanitätshaus Schach sowie das Johanniter-Pflegewohnhaus Waibstadt.