Von Heiko Schattauer

Mosbach-Neckarelz. Aus allen Wolken ist sie nicht gefallen. Aber fast von der Couch. Auf der nämlich darbte Petra Rutz am Abend nach der Kommunalwahl mit einer heftigen Bronchitis dahin, als sie eine gute Freundin per "Whatsapp"-Nachricht über den Überraschungserfolg bei der Gemeinderatswahl in Mosbach in Kenntnis setzte. "Da bin ich wirklich fast von der Couch gefallen. Ich hab’ es erst nicht glauben können, dann hab’ ich mich gefreut wie Sau", erinnert sich die 37-Jährige an den Nach-Wahl-Montag, an dem im Rathaus die Wahlscheine ausgezählt und im Bürgersaal die Zwischenstände präsentiert wurden. Der Screenshot der Freundin machte klar: Die Kriminalkommissarin ist künftig nicht nur beim Dauerdienst in Heilbronn, sondern auch im Gemeinderat in Mosbach im Einsatz. Und nicht nur das: Für die Freien Wähler ist sie auch im Kreistag mit dabei.

"Ja, das war schon ein bisschen überraschend", sagt Petra Rutz. Vor allem mit einem Stimmenanteil in dieser Höhe habe sie "nie im Leben" gerechnet. Bei der Gemeinderatswahl entfielen 4644 Stimmen auf die zweifache Mutter aus Neckarelz, die Kreistagswahl bescherte ihr 2276 Stimmen. In beiden Fällen mit der gleichen Konsequenz: Gewählt! Drin!

Mit der 37-Jährigen durften sich dann berechtigterweise auch zwei Männer freuen, die Petra Rutz überhaupt erst auf die Idee zur Kandidatur gebracht hatten: Friedolf Fehr, langjähriger Freund der Familie, und Polizeikollege Jens Heiler. Nach kurzer Bedenkzeit war die Entscheidung gefallen, Petra Rutz folgte dem Vorschlag der Freunde und "machte doch mal". Warum? "Weil ich wirklich Bock auf Kommunalpolitik habe", begründet die Polizeikommissarin in ihrer ganz eigenen, sympathisch-pragmatischen Art. Das kommunalpolitische Engagement sei nämlich eine tolle Möglichkeit, selbst etwas zu machen, statt immer nur zu meckern. Sie sei "mit Leib und Seele Mosbacherin", beschreibt Petra Rutz, da sei es naheliegend, dass man sich irgendwann auch für die eigene Heimat einsetzt, versucht, sie mitzugestalten. "Und außerdem liegt mir Kommunalpolitik wohl auch ein bisschen in den Genen", schildert Rutz augenzwinkernd.

Opa Theo war einst erster parteiloser Bürgermeister von Lauda und später über 20 Jahre OB von Weinheim. Dass die Enkelin nun im Mosbacher Gemeinderat und im Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises Verantwortung übernimmt und in seine Fußstapfen tritt, würde Opa Theo sicher sehr stolz machen.

"Ich muss ganz viel lernen, das ist mir bewusst", räumt Rats-Neuling Rutz ein: "Aber auch darauf habe ich große Lust." In dieser Lernphase sei es durchaus von Vorteil, dass es "bei uns in der Fraktion keine blöden Fragen gibt". Schließlich stünden die Freien Wähler auch dafür, dass man nach- und hinterfragt, Sachverhalte er- und aufgeklärt haben will. Dass sie auch als junges Gremiumsmitglied ihre eigene Meinung vertreten will, daran lässt Petra Rutz keinen Zweifel: "Ich bin mit zwei größeren Schwestern aufgewachsen. Ich weiß, wie man diskutiert, und kann auch mal streiten!"

Und ein paar konkrete Themen hat die Polizeikommissarin natürlich auch schon im Hinterkopf. So will sie ihren Beitrag leisten, dass die Große Kreisstadt vielleicht doch ein wenig mehr für die 3000 DHBW-Studierenden vor Ort tut und bietet, ein wenig mehr Hochschulstadt wird als sie das bisher ist: "Dann bleiben vielleicht auch ein paar mehr nach dem Studium hier." Auch beim Thema ÖPNV sieht Rutz noch Einsatz- und Verbesserungspotenzial, etwa in Bezug auf (mehr) schnellere Bahnverbindungen nach Heilbronn oder Heidelberg.

Die Beschäftigung mit Fragestellung "Was kann ich bewegen?" habe letztlich dazu geführt, dass sich Petra Rutz - nachdem auch Mann Sven sein "Okay" gegeben hatte - zur Wahl gestellt hat. Ohne Ziel(e) habe der Weg da ja wenig Sinn. Erste Stationen auf dem neuen, kommunalpolitischen Weg hat die "junge Wilde" schon erreicht, dabei durchaus überraschende Erfahrungen gemacht. "Die Besetzung der Ausschüsse war fraktionsintern schon ein harter Kampf", erklärt Rutz. Diskussionsfreudig sind die Freien Wähler eben auch bei internen Angelegenheiten.

Diskutieren will die Neue in Gemeinderat und Kreistag auch weiterhin. Und dabei aber auch immer andere Sichtweisen gelten lassen, sich vielleicht auch mal davon überzeugen lassen, Fraktion hin oder her. Diese Offenheit erwartet Petra Rutz allerdings auch von ihren Kollegen: "Vielleicht lassen die sich dann auch mal von mir umstimmen." Sympathischer Ansatz eigentlich - der bei den großen Schwestern auch schon das ein oder andere Mal funktioniert hat.