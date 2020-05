Die B 27 ist in der Vergangenheit Schauplatz von rasanten Beschleunigungen von Autoposern gewesen. Zuletzt trat die Szene an einem anderen Ort vermehrt auf: Am Messplatz in Neckarelz und auf dem Parkplatz hinter dem Auguste-Pattberg-Gymnasium. Archivfoto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Heißer Schlitten, röhrender Auspuff, breite Reifen mit glänzenden Felgen: Mit ihren aufgemotzten Autos zeigt sie sich gerne auf den Straßen und Plätzen der Großen Kreisstadt. Die Mosbach Poserszene. Nicht erst seit gestern, sondern mittlerweile schon seit einigen Jahren ist es für die Polizei durchaus ein Katz-und-Maus-Spiel, das sich die Beamten mit der Tuning-Szene liefern. Auch wenn die Polizei wegen der Corona-Pandemie aktuell alle Hände voll zu tun hat, richten die Ordnungshüter ihre Aufmerksamkeit auf die Fahrer mit ihren PS-starken Gefährten. "Wir werden keine rechtsfreien Räume entstehen lassen", lässt Polizeidirektor Thomas Lüdecke, Leiter der Schutzpolizeidirektion und damit Chef aller Polizeireviere und der Verkehrspolizeiinspektion im Polizeipräsidium Heilbronn, auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung wissen. Und sein Kollege, der Mosbacher Revierleiter Achim Küller, bekräftigt: "Die Poser werden an den uns bekannten Treffpunkten überwacht und kontrolliert."

Zuletzt gaben die Fahrer im Stadtgebiet wieder verstärkt Gummi. RNZ-Leser wandten sich an unsere Lokalredaktion und schilderten ihre – vor allem mit den Ohren gemachte – Erlebnisse. Als Treffpunkte kristallisieren sich derzeit in Neckarelz der Messplatz und der Parkplatz hinter dem Auguste-Pattberg-Gymnasium (APG) heraus, berichtet Achim Küller von der aktuellen Situation. Aber das seien längst nicht die einzigen neuralgischen Punkte: Der Revierleiter spricht von anderen Örtlichkeiten, die er aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht näher offenbaren möchte. "Beim APG trafen wir bis zu 40 Fahrzeuge an, die größtenteils der Poser-Szene zuzuordnen sind", erläutert Achim Küller. Dabei soll es sich um Fahrzeuge aller Marken handeln, die werksseitig aber auch nachträglich sowohl optisch, als auch technisch getunt seien. Darüber hinaus treffen seine Kollegen an diesen Orten auch junge Menschen an, die in normalen Fahrzeugen sitzen. Überwiegend sollen die Fahrer aus dem Landkreis stammen.

Um der Lage Herr zu werden, setzt die Polizei auf "gezielte Verkehrsüberwachungen". Poser würden überprüft und Verstöße geahndet. "Im Polizeirevier Mosbach werden die Treffpunkte im Rahmen der Präsenzstreifen verstärkt angefahren", führt Polizeidirektor Thomas Lüdecke aus. Dabei führten laut Revierleiter Achim Küller die Beschwerden von Anwohnern des Neckarelzer Messplatzes zu einer verstärkten Überwachung dieses Bereichs.

Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen seien nicht das große Thema. Allerdings: "Die Personen begeben sich beim Erkennen des Streifenwagens wieder zu ihren Fahrzeugen", schildert Achim Küller und ergänzt: "In Einzelfällen konnten wir jedoch den ein oder anderen Verstoß gegen die Corona-Verordnung feststellen und ahnden."

Die Straßen im Polizeipräsidium Heilbronn werden mitunter auch zu Rennstrecken. "Vereinzelt kommt es zu Autorennen im Bereich unseres Präsidiums", erläutert Lüdecke. Zuletzt haben mehrere Polizeistreifen am Samstagmittag drei Alfa-Romeo-Fahrer auf der Bundesstraße 27 zwischen Walldürn und Buchen kontrolliert, nachdem sich die Männer mit ihren baugleichen und hochmotorisierten Fahrzeugen ein Rennen auf der Strecke zwischen Weilbach und Buchen geliefert hatten. "Wir überwachen dieses Phänomen im Rahmen unserer Möglichkeiten und bringen solches Verhalten konsequent zur Anzeige", schildert Polizeidirektor Lüdecke denn auch. Der Grund ist einfach: Die Gefahren eines Unfalls wegen eines Autorennens seien für die Beteiligten und auch Unbeteiligte sehr hoch.

Auch von verbalen Provokationen der Poser kann Revierleiter Küller berichten. "Verständnis für die getroffenen Maßnahmen ist weniger vorhanden, aber den Anweisungen der Polizei wird in der Regel Folge geleistet", berichtet er. So versuchte ein BMW-Fahrer Mitte April eine Polizeistreife zu provozieren, indem er mit seinem Fahrzeug dieser bis zum Polizeirevier hinterherfuhr. "Er hatte dabei das Seitenfenster bei sehr lauter Musik geöffnet. Anschließend fuhr er hupend und mit quietschenden Reifen in Richtung Stadtmitte davon", erläutert Achim Küller. Jedoch erwischten seine Kollegen diesen Mann später. Ihm sei ein Platzverweis für das Stadtgebiet für den Rest der Nacht erteilt worden. "Darüber hinaus wurde eine Anzeige gegen den Fahrer gefertigt", betont er.

Die Fahrer der aufgemotzten Autos in der Region will man wissen lassen: Die Mosbacher Polizisten bleiben ihnen weiterhin dicht auf den Fersen und behalten sie fest im Auge – auch in Zeiten der Corona-Krise.