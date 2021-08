Auf die Kritik an der Neuentwicklung des ehemaligen Autohausareals an der B 27 folgt nun ein Stadtrundgang mit dem Kritiker. Foto: Heiko Schattauer

Mosbach. (rnz/zg) Mit deutlicher Kritik hatte sich im Juli Jan Schultheiß, Kunsthistoriker und Stadtplaner aus Berlin, zur Umgestaltung des ehemaligen Autohausgeländes am Mosbacher Stadteingang geäußert. Der in Mosbach aufgewachsene Schultheiß bezeichnete im RNZ-Beitrag unter dem Titel "Wird die historische Bausubstanz behutsam genug weiterentwickelt?" den Abriss des dort vorhandenen Gebäudeensembles und die Planung für die Neugestaltung unter anderem als "vertane Chance".

Auf Einladung der Grünen Gemeinderatsfraktion führt der Berliner Stadtplaner am morgigen Dienstag alle, die an Fragen der Stadtentwicklung interessiert sind, durch seine Heimatstadt Mosbach. Er möchte den Blick auf mögliche zukünftige Entwicklungen lenken: Im genannten Beitrag hatte er an die Entscheidungsträgerinnen und -träger Mosbachs appelliert, "das besondere Erbe und Alleinstellungsmerkmal der Stadt, ihr historisches Zentrum mit großer Sorgfalt, bewusster Sensibilität und schützendem Weitblick zu gestalten."

Interessierte sind eingeladen, mit dem Kritiker auf einen Rundgang durch die Stadt zu gehen. "Es geht weniger um einen Rückblick auf zurückliegende Entscheidungen, sondern um die offene Diskussion über die Zukunft der Stadt", so Organisator und Stadtrat Andreas Klaffke. Treffpunkt ist am Dienstag um 17 Uhr vor dem Eingang zum Unteren Rathaussaal. Von dort aus soll es durch die Innenstadt gehen, die Veranstaltung endet am Busbahnhof. Um vorherige Anmeldung unter klaffke@gruene-mosbach.de wird gebeten.