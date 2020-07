Von Noemi Girgla

Mosbach. Mit den Worten: "Ich bin der gesuchte Räuber", sorgte ein junger Mann im März 2019 zunächst für Verwirrung auf dem Polizeirevier Mosbach. "Aktuell hatten wir nach keinem Räuber gesucht – zum Glück", berichtete der an diesem Abend diensthabende Hauptkommissar der Großen Jugendkammer des Landgerichts Mosbach. Die verhandelte am Montag den Fall eines inzwischen 28-jährigen Mannes, der im September 2011 zuerst ein Casino in Mosbach und fünf Wochen später eines in Haßmersheim überfallen hatte.

Zum Tatzeitpunkt war der Mann 19 Jahre alt gewesen, weshalb er nach Jugendstrafrecht zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren für schweren und besonders schweren Raub verurteilt wurde. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre gefordert. Bei beiden Überfällen war er bewaffnet gewesen – in Mosbach mit einer ungeladenen Schreckschusspistole, in Haßmersheim mit einem großen, machetenartigen Messer. Diese hielt er den Angestellten der Spielhallen vor beziehungsweise an den Hals und erzwang so die Herausgabe der Tageseinnahmen von 1800 Euro in Mosbach und rund 3500 Euro in Haßmersheim.

Doch nicht nur die Tatsache, dass der Mann sich nach acht Jahren freiwillig stellte, macht den Fall außergewöhnlich. Auch gibt es zwei verschiedenen Versionen seines Geständnisses. Während er zunächst mehrfach bei Polizei und Sachverständigen angab, allein gehandelt zu haben, behauptete er einige Zeit später, die Überfälle seien mit den beiden betroffenen Angestellten abgesprochen gewesen. Dafür hätten diese einen Teil des erbeuteten Geldes erhalten. Eine Behauptung, welche die beiden Betroffenen während der Verhandlung vehement zurückwiesen. Seine widersprüchlichen Aussagen erklärte der 28-Jährige damit, dass er die beiden angestellten Frauen "nicht in die Pfanne hauen" wollte.

Allerdings macht dieses kleine Detail einen großen Unterschied beim Strafmaß aus: Träfe die Behauptung zu, wäre nicht von "Raub", sondern von "gemeinschaftlicher Unterschlagung" auszugehen, so die Anwältin des Angeklagten, die die Einstellung des Verfahrens wegen Verjährung beantragt hatte. Daher konnten die im Casino angestellten Frauen auch keinen Gebrauch von ihrem Aussageverweigerungsrecht machen. Selbst wenn die Tat jeweils mit ihnen abgesprochen gewesen wäre (und sie sich schuldig gemacht hätten), sie wäre inzwischen verjährt.

Die Jugendkammer und der Vorsitzende Richter am Landgericht Mosbach, Michael Haas, sahen jedoch keinen Anlass, die Glaubwürdigkeit der Zeuginnen infrage zu stellen. Eine der beiden hatte sich nach dem Überfall in psychiatrische Behandlung begeben. Und auch die Tatsache, dass der Angeklagte zunächst die Geheimzahl des Casino-Safes mehrfach falsch eingegeben hatte, sprach in den Augen der Kammer gegen eine vorherige Absprache.

Doch warum stellt sich ein junger Mann, der sich inzwischen ein geregeltes Leben aufgebaut hat, nach acht Jahren freiwillig? Mehrere, als Zeugen geladene Polizeibeamte sagten aus, dass nichts auf ihn als Täter hingedeutet hättet. Ohne sein Geständnis wäre der Fall vermutlich nie aufgeklärt worden. "Es hat mich jahrelang begleitet und psychisch schwer belastet", erklärte der Angeklagte seine Entscheidung, sich zu stellen. Zum Tatzeitpunkt und auch noch Jahre danach sei er abhängig von Cannabinoiden und Amphetaminen gewesen. Die Überfälle habe er damals aus Geldnot heraus begangen und seine Sucht damit finanziert. 2018 seien die Schuldgefühle so groß und er mit seinem Leben so unzufrieden gewesen, dass er sogar einen Selbstmordversuch unternommen habe.

Immer wieder habe er versucht, Dritten gegenüber durchblicken zu lassen, dass er 2011 die Überfälle begangen habe. Zunächst gegenüber Familienangehörigen, später dann auch bei seiner Therapeutin im Drogenentzug. Nach einem ersten Entzug 2018 wurde er schnell rückfällig, eine zweite Entgiftung folgte im Jahr darauf. Seit Juli 2019 hat es der 28-Jährige nach eigenen Angaben nun geschafft, "abstinent zu leben".

Das "relativ milde Urteil", wie es Richter Haas bezeichnete, habe sich der Angeklagte "selbst verdient". "Hätten wir Sie ins Gefängnis geschickt, wäre alles, was Sie sich aufgebaut haben, weg gewesen", begründete er das Strafmaß. "Sie haben in den letzten Jahren eine positive Entwicklung durchlaufen und etwas aus Ihrem Leben gemacht." Als Bewährungsauflage muss der Mann sich regelmäßigen Drogen-Screenings unterziehen und einen Wertersatz von rund 5400 Euro leisten.

Die Anwältin des Mannes erklärte auf RNZ-Nachfrage, man wisse noch nicht, ob man das Urteil annehme. Es sei ja noch eine Woche Zeit, es sich zu überlegen. In ihrem Plädoyer machte sie klar, dass sie an die zweite Version ihres Mandanten glaube. Für sie blieben bei dem Fall weiter "so viele Auffälligkeiten".