Mosbach. (schat) Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal kommt die nahe liegende Idee einfach zu früh. Jäh ausgebremst worden war Oberbürgermeister Michael Jann einst, als er Mosbach offensiv wie selbstbewusst zur Hochschulstadt erklärte – und diesen Titel auch auf die Ortseingangsschilder drucken ließ. 2009 war das und der weitere Verlauf der Geschichte ist hinlänglich bekannt: Kurz nachdem die neuen Schilder montiert waren, mussten sie auch wieder weg. Beim Land wollte man nichts wissen von der Zusatzbezeichnung auf den Mosbach-Tafeln. Inzwischen bewertet man die Dinge und Schilder anders, der zweite Vorstoß für die "Hochschulstadt", die Mosbach ja schon längst ist, war nun von Erfolg gekrönt.

Der im Juni 2021 per Gemeinderatsbeschluss auf den Weg gebrachte Antrag zum Führen der Zusatzbezeichnung hat die gewünschte Wirkung: Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen hat Ende November mitgeteilt, dass sich Mosbach künftig nicht nur Große Kreis- sondern auch Hochschulstadt nennen darf. Die vorweihnachtlich-frohe Botschaft verkündete ein sichtlich erfreuter OB Jann in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Neben Mosbach dürfen ab 1. Januar 2022 weitere Kommunen eine solche Zusatzbezeichnung führen, Innenminister Strobl übergab die "Titel" am gestrigen Donnerstag im Rahmen einer virtuellen Feierstunde. Sichtbar wird die Hochschulstadt auf Mosbachs Ortstafeln dann Anfang Januar. An "historischer Stelle" oder "dem Ort unserer Niederlage" (OB Jann) soll die erste Tafel mit der so lange ersehnten Zusatzbezeichnung montiert werden. Am östlichen Ortseingang, auf Höhe der Johannes-Diakonie, will der OB selbst Hand bzw. Schraubenschlüssel anlegen. Just dort also, wo er vor zwölf Jahren die ersten Hochschulstadt-Tafeln auf Geheiß aus Stuttgart wieder abschrauben musste (siehe Foto).

Ab 2022 ist Mosbach also auch ganz offiziell eine "echte" Hochschulstadt, genehmigt und mit dem Segen des Landes. Was lange währt, wird irgendwann doch gut – und das direkt vor Weihnachten.