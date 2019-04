Kein repräsentativer Anblick, findet ein RNZ-Leser, und meint damit das Grundstück an der Kistnerstraße, auf dem die Stadtwerke Mosbach nach dem Frühlingsfest ihr Parkhaus bauen wollen. Foto: privat

Von Alexander Rechner

Mosbach. Kein schöner Anblick, auch kein für die Große Kreisstadt repräsentativer Anblick - gerade an dieser rege frequentierten Stelle der Innenstadt. Diese Auffassung vertritt Niko Tikvic, der sich an die RNZ-Lokalredaktion wandte und dabei ein Grundstück an der Kistnerstraße im Auge hat.

Just auf dem Eckgrundstück Bundesstraße B27 und Kistnerstraße wollen die Stadtwerke Mosbach den Bau des dreigeschossigen Parkhauses anpacken. Unmittelbar nach dem Frühlingsfest (Mitte Mai) sollen nun die Arbeiten dort beginnen. "Die Tiefbauarbeiten stehen in den Startlöchern, losgehen soll es, wenn das Frühlingsfest beendet ist", schildert Ralf Winkler, Geschäftsführer der Mosbacher Stadtwerke. Im nächsten Schritt folge dann der Stahlbau.

Ein Rückblick: Das Vorhaben ist nicht erst seit gestern in Arbeit, aber in letzter Zeit eben doch ein wenig ins Stocken geraten. Denn die Mosbacher Stadtwerke als Bauherr hatten unliebsame Überraschungen bei den Ausschreibungen der Bauarbeiten des Parkhauses erlebt.

Die Auftragsbücher der Unternehmen in der Baubranche sind randvoll, und die Konsequenzen spürt der Privatmann genauso wie die Kommune: Die Preise explodieren mitunter regelrecht. Bei Ausschreibungen müssen die Verantwortlichen häufig feststellen, dass kaum Angebote zurückkommen. Wenn doch, dann mit Preisen, die deutlich höher liegen als eigentlich kalkuliert.

Darunter litten auch die Stadtwerke bei den vergangenen Ausschreibungen, die den Parkhausbau über einen Generalunternehmer vorgesehen hatten. Weshalb man (gezwungenermaßen) einen neuen Weg beschritt. Die Gewerke wurden beziehungsweise werden noch einzeln ausgeschrieben. Was letztlich auch zum Erfolg führte - die Gewerke "Tiefbau" und "Stahlbau" konnten vergeben werden.

Geschäftsführer Ralf Winkler freut sich deshalb darüber, dass die Errichtung des Parkhauses mit 150 fest vermieteten Stellplätzen bald losgeht. "Hinsichtlich der dann neu erstellten Stellplätze gibt es bereits eine Warteliste, welche von der Anzahl her bereits größer ist, als das neue Parkhaus Plätze bieten wird", erläutert Winkler. Die Vergabe der (Dauer-)Stellplätze werde dann der Reihenfolge der Anfragen nach erfolgen.

An den eigentlichen Plänen hat sich indes nichts geändert. Das Parkhaus ist als L-förmiger Baukörper vorgesehen. An dem Objekt soll das Auffälligste die Außengestaltung werden. Diese soll aus zwei Schichten von Kanthölzern bestehen, die so angeordnet und beschnitten sein sollen, dass sich dem Betrachter die Silhouetten bekannter Mosbacher Gebäude darstellen.

Ferner soll die Konstruktion des Bauwerkes dem runden Verlauf der Grundstücksecke an B27 und Kistnerstraße folgen. Stadtwerke-Geschäftsführer Ralf Winkler ist davon überzeugt, dass die Immobilie damit ein attraktives Erscheinungsbild erhalten wird.

Den Zeitplan hat man dagegen aufgrund der Marktgegebenheiten inzwischen ein wenig nachjustieren müssen. Der Geschäftsführer geht aktuell von einer Einweihung des Parkhauses im Sommer kommenden Jahres (eigentlich war eine Fertigstellung bereits im vergangenen Jahr geplant) aus. Und dann stehen den Einwohnern der Stadt weitere 150 Stellplätze, auch wenn diese fest vermietet sein werden, zur Verfügung.