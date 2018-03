Mosbach. (mlo) Waren es zwei Täter, die im Juni vergangenen Jahres den erst 21-jährigen Steffen H. in einer Wohnung in Dallau mit einem Schnürsenkel strangulierten, oder war es nur einer? Diese Frage bestimmte den zweiten Verhandlungstag im Mordprozess gegen zwei 21 und 27 Jahre alte Männer vor dem Landgericht Mosbach. Nachdem die Verhandlung vor zwei Wochen bereits nach Verlesung der Anklageschrift wegen Krankheit einer Verteidigerin vertagt werden musste, wurde sie am gestrigen Freitag mit der Beweisaufnahme fortgesetzt.

Bis zum letzten Platz besetzt war der große Verhandlungssaal, als die beiden Angeklagten den Raum betraten, in dem auch die Familie des Opfers zugegen war, die als Nebenkläger auftritt. Die Möglichkeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern, nahm aber nur der 21-Jährige Dennis G. wahr, der die Alleinschuld an der Tat auf sich nimmt. Laut seiner Aussage war der Mitangeklagte Patrick B., in dessen Wohnung sich das Drama abgespielt hatte, nicht an der Tötung beteiligt.

Als Zeugen wurden mehrere mit dem Fall befasste Polizeibeamte sowie der Vater des Opfers und eine zur Mordzeit in der Tatwohnung anwesende Bekannte der Angeklagten und des Opfers vernommen. Diese hatte sich bei den polizeilichen Vernehmungen und im Gespräch mit Familienangehörigen des Opfers zuvor reichlich in Widersprüche verstrickt.

Im Dunkeln blieb nach wie vor das Tatmotiv. Dass mehrmalige obszöne Beleidigungen vonseiten des Opfers der alleinige Grund für die Ermordung gewesen sein sollen, wie Dennis G. behauptete, scheint kaum vorstellbar. Während des Verhörs noch in der Tatnacht habe dieser laut Aussage des vernehmenden Polizeibeamten den erdrosselten Steffen H. immer wieder als "Verräter" bezeichnet - wen oder was er verraten haben soll, blieb unklar.

Fest steht lediglich, dass sowohl die beiden Angeklagten als auch das Mordopfer zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert waren und ihre hochprozentigen Getränke mit Herz-Kreislauf-Tropfen vermengt hatten. Andere drogenähnliche Substanzen waren an dem Abend aber wohl nicht im Spiel.

Neben "unerklärbaren Stimmungsschwankungen", die Dennis G. während seines Verhörs gezeigt haben soll, wurde auch bekannt, dass dieser sich wegen eines Aggressionsproblems bereits in stationärer psychiatrischer Behandlung befand. Licht ins Dunkel könnte der psychologische Sachverständige bringen, der sein Gutachten am am kommenden Donnerstag vortragen wird. An diesem Tag wird voraussichtlich auch das Urteil fallen.