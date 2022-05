Mosbach. (pm/RNZ) Eine Expedition zu David Bowie präsentiert die Badische Landesbühne mit der Inszenierung "Loving the Alien" am Dienstag, 10. Mai, um 19.30 Uhr in der Alten Mälzerei.

David Bowie (1947 - 2016) war Musiker, Sänger, Produzent und Schauspieler sowie einer der einflussreichsten Figuren der Rock- und Popgeschichte. Mit sieben beschloss er, Englands größter Rockstar zu werden, mit der Weltraumballade "Space Oddity" landete er 1969 erstmals in den Charts. In den 1970er-Jahren revolutionierte Bowie mit Alben wie "Hunky Dory" und "The Man Who Sold the World" die Popmusik. Endgültig weltbekannt wurde er mit dem Konzeptalbum "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars".

In seiner über 40 Jahre andauernden Karriere, in der er permanent die musikalischen Genres wechselte, hat Bowie die Rock- und Popwelt nachhaltig beeinflusst und verändert. Doch je mehr man sich mit ihm beschäftigt, umso geheimnisvoller wird er.

So ergeht es auch der Truppe, die Regisseur Alexander Schilling in seinem Liederabend "Loving the Alien" auf eine Expedition ins Leben und zu den Songs des Ausnahmekünstlers schickt: Ein abgestürztes Raumschiff auf einer Mülldeponie in Nordbaden – eine Person klettert aus den Trümmern und verschwindet! Ein Expeditionstrupp beginnt sofort, das Wrack zu erkunden. Auf der Suche nach dem Kommandanten treffen sie auf Major Tom, Ziggy Stardust, The Thin White Duke und andere schillernde Gestalten. Schnell wird klar, dass es sich hier um die Raumkapsel des Verwandlungskünstlers David Bowie handelt, denn dieser ist abgetaucht – nur um sich als eine andere Kunstfigur neu zu erfinden.

