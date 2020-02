SWR-3-Comedian Andreas Müller glänzte am Freitagabend mit seinem urkomischen Auftritt in der ausverkauften Alten Mälzerei in Mosbach und sorgte für reichlich Lacher. Dabei imitierte er unter anderem Bundestrainer Jogi Löw und widmete ihm auch das Lied „All you need is Löw“. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. "All you need is Löw" schmetterte er am Freitagabend in der proppenvollen Alten Mälzerei. Andreas Müller kam mächtig in Fahrt, als er Bundestrainer Jogi Löw in Sportdress, mit schwarzer Perücke und Sonnenbrille, selbstverständlich garniert mit badischem Dialekt, imitierte. Auf seiner Tour durchs Ländle machte Müller in Mosbach Station und imitierte, parodierte, karikierte und musizierte mehr als zwei Stunden lang. Der Kabarettist, Parodist und Stimmenimitator Andreas Müller, den die Hörer von "SWR 3" bestens kennen, glänzte mit seinen Gags und brachte die Besucher zum Lachen. Immer wieder brandete lauter Beifall auf.

Schnell hatte Andreas Müller sein Publikum in seinen Bann gezogen. Denn er präsentierte Comedy vom Feinsten: humorvoll, einfallsreich, einfach klasse. Der lang anhaltende Schlussapplaus zeigte, dass er den Nerv der Besucher getroffen hatte. Die Zuschauer folgten begeistert Müllers originellen Einfällen. Sein Programm lebte von aktuellen Entwicklungen in Gesellschaft und Politik mit den Prominenten, die er imitierte und genüsslich aufs Korn nahm.

Eingangs vertrat er die Auffassung: "Wir leben in disruptiven Zeiten." Zeiten, in denen Ordnung verloren gehe und vielfach Wechsel anstünden. Prompt flimmerten Schnappschüsse oder Fotomontagen auf einer Leinwand, deren Komik ins Auge stach. So erschienen die Konterfeis von CDU-Noch-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, dem thüringischen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich und der Ex-SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles. Während Andrea Nahles spurlos von der Bildfläche verschwand, hat auch Jürgen "Klinsi" Klinsmann Berlin, sprich Hertha BSC, überraschend verlassen. Nachdem sich Müller Gedanken zu den Rücktritten machte, zeigte er sich auch verwundert über die Ausdauer von Entertainern wie Heino oder Udo Lindenberg.

Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann bekam sein Fett weg: Unter anderem dafür, dass der Regierungschef "in Privatkleidung" – deutlich erkennbar in Fasnetshäs mit Narrenkappe – vollmundig seine dritte Amtszeit ankündigte. Aufs Korn nahm Andreas Müller ebenfalls Alexander Gauland von der AfD. Dabei berichtete er augenzwinkernd, wie sich eine Polizistin bei Gauland im Schwimmbad erkundigt habe, ob er sich auch gut eingecremt habe. Und nun übernahm der Komiker: "Nein, ich will doch braun werden."

Müller schlug auch den Bogen zu Außenminister Heiko Maas, der einen Maßanzug trage, den es zum Sonderangebot für 99 Euro gebe, da man dazu wenig Stoff brauche. Im Gegensatz zum Hemd von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, das wegen des Stoffverbrauchs 398 Euro kostet. Zudem rückte Müller auch Ex-Tennisprofi Boris Becker, seinen Diplomatenpass und die 5,2 Millionen Euro, die er angeblich vor seiner Ex-Gattin Lilly versteckt hatte, in den Fokus. Hervorragend imitierte er ebenso den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, der über seine große Liebe "Nummer fünf", die Südkoreanerin "Kim So-yeon" plauderte. Das Multitalent verstand es dabei ausgezeichnet, Pointen treffsicher zu setzen. Und so jagte am Freitagabend ein Gag den anderen.

Nach der Pause präsentierte sich Müller unter anderem als Bundestrainer Jogi Löw, eine seiner Paraderollen. Andreas Müller kommentierte dabei als Jogi die Fußballwelt. Ein Sahnestück war die Präsentation von "Beatlesfreund Jogi" mit einer Fotomontage, die den Bundestrainer Gitarre spielend inmitten der Pilzköpfe zeigte. Und Andreas Müller präsentierte sich dabei sowohl als versierter Pianist als auch als Sänger mit Rock-Röhre, "All you need is Löw" eben. Auch damit reizte er die Lachmuskeln seines Publikums.

Der begnadete Stimmenimitator ist eben auch Musiker und Sänger. So dichtet Andreas Müller mit spitzer Feder bekannte Lieder wie "Jump" von Van Halen um. Andreas Müller begeisterte mit seinem urkomischen Auftritt das Mosbacher Publikum und brachte es immer wieder zum Lachen. "Andreas Müller war wieder einmal sensationell", meinte eine Besucherin beim Verlassen der Alten Mälzerei vielsagend.