Volle Regale, leere Couch: Wie viele andere Institutionen schloss die Mediathek Mosbach Mitte März den Präsenzbetrieb. Auch wenn die Türen weiterhin geschlossen bleiben, startet diese Woche der Ausleihbetrieb in reduzierter Form. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach.Wie viele andere Institutionen auch musste die Mediathek Mosbach Mitte März schließen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Im Zuge der Lockerungsmaßnahmen haben sich nun Neuerungen ergeben. Vergangene Woche arbeiteten die Stadt Mosbach und die Mediathek "mit Hochdruck" daran, die Inhalte der neuen Landesverordnung zum Bibliothekswesen vor Ort umzusetzen. Als Ergebnis kann die Mediathek ab dem heutigen Montag den Betrieb – zumindest ein Stück weit – wieder hochfahren.

Auch hinter geschlossenen Türen war der Betrieb nie ganz zur Ruhe gekommen. So musste die "Notbesatzung" etwa neu erworbene Medien in den Bestand einpflegen, wie Mediatheksleiter Raimar Wiegand auf Nachfrage der RNZ erläuterte. Auch die dafür anfallenden Rechnungen waren zu begleichen. Zudem wurde eine neue Mitarbeiterin eingelernt. Alles unter Beachtung der Sicherheits-Regeln. Stärker als bislang wurde in den letzten Wochen das reichhaltige digitale Angebot der Mediathek genutzt – von der "Onleihe" bis zu den Munzinger-Infodiensten. Entsprechend stieg dadurch die Zahl der telefonischen und digitalen Anfragen.

Auch wenn die Mediathek bis auf Weiteres als Aufenthaltsort geschlossen sein wird, können Nutzer ab dem heutigen Montag immerhin wieder Bücher und andere Medien vorbestellen. Die "Stufe 1" der Öffnung sieht vor, dass bis zu fünf verfügbare Medien pro Ausweis ausgeliehen werden können. Per E-Mail (service-mediathek@mosbach.de) oder telefonisch (0 62 61 / 89 39 38) können die Medien vorbestellt werden. Zuvor sollte man allerdings im Online-Katalog unter www.mediathek.mosbach.de nachschauen, ob die gewünschten Medien derzeit auch als "verfügbar" gelistet werden.

Ab dem morgigen Dienstag beginnt dann die reguläre Entleihe – auch hier gilt es Sicherheitsauflagen zu beachten. Deshalb vergeben die Mitarbeiter der Mediathek zehnminütig getaktete Abholzeiten. Diese liegen in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 9 und 17 Uhr. Samstags und am 1. Mai ruht der Betrieb. Zum genannten Zeitpunkt erhalten die Nutzer die bereits verbuchten Medien kontaktlos am Eingang der Mediathek.

Um eine große Rückgabe-Welle zu vermeiden, hat die Mediathek alle entliehenen Medien zunächst bis 15. Mai verlängert. "Weiterhin ist niemand gezwungen, zur Mediathek zu kommen", heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Stadt. Parallel dazu wird die Rückgabe durch die Klappe im Treppenhaus ab heute wieder möglich sein. Dadurch sei ein kontaktloses "Medienrückgabesystem" gewährleistet. Falls mehrere Nutzer gleichzeitig abgeben wollten, sei die Abstandsregel von zwei Metern einzuhalten. Entsprechende Markierungen befinden sich am Boden. Nach der Rückgabe werden alle Medien zunächst separiert und kommen unter "Quarantäne". Medien mit dem Status "separiert" können zunächst nicht vorbestellt werden.

Wieder möglich wird auch das Ausstellen von Benutzerausweisen sein. Termine hierfür werden ebenfalls per E-Mail oder Telefon vergeben. Abgelaufene Ausweise können derzeit "unbürokratisch" am Telefon verlängert werden. Wenn sich "Stufe 1" bewähren sollte, könnte die Mediathek als nächsten Schritt wieder als reine Ausleihstelle mit reduziertem Service-Angebot öffnen. Als Lern-, Kommunikations- und Veranstaltungsort wird sie aber bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.