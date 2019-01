Mosbach-Lohrbach. (bx) Die neue Düngeverordnung des Landes Baden-Württemberg stellt immer größere Anforderungen an die Landwirte, wie sie Gülle und Feststoffe auf ihren Äckern auszubringen haben, um ein Höchstmaß an Umweltverträglichkeit zu erreichen. Auch wurden im Rahmen der neuen Verordnungen die Sperrfristen verlängert, in denen keine Düngung erfolgen darf, so dass dringend die Möglichkeit geschaffen werden muss, neue Lagerungsmöglichkeiten für Gülle zu erproben und das Volumen möglichst zu reduzieren.

Um neue Techniken zu testen, lieh sich der Maschinenring Mosbach (MR) von der MR-Kooperation Crailsheim, Hohenlohe und Schwäbisch Hall einen Gülleseparator aus, um die Arbeitsweise selbst zu erproben und die Ergebnisse zu begutachten. Hierbei wurden bei der Mohring GbR in Lohrbach, deren Betrieb 140 Stück Vieh hält, die Separationsmaßnahmen an über 600 Kubikmetern Gülle erprobt, wobei die Gesamtgülle über ein Schlauchsystem in den Separator zugeführt und dort in seine flüssigen und festen Bestandteile getrennt wurde.

Durch diese Trennung kann sich die Lagerkapazität je nach Ausgangsmaterial um bis zu 25 Prozent reduzieren, und die einzelnen Komponenten können verschiedenen Bestimmungen zugeführt werden. Die abgepressten Güllefeststoffe eignen sich zum Einstreuen in Liegeboxen, was bei knapper Strohversorgung und steigenden Strohpreisen wirtschaftlich sehr interessant ist.

Auch können die Stoffe in Biogasanlagen Verwendung finden, während sich die Dünngülle hervorragend für die Grünlanddüngung eignet. Im Zusammenhang mit moderner Agrartechnik erfolgt die Nährstoffzufuhr direkt an der Pflanze, wobei eine Verbreitung von Restgülle in das Oberflächenwasser vermieden wird.

Walter Leibfried, Geschäftsführer des Maschinenrings Mosbach, und Frieder Blum, Disponent der Güllegemeinschaft Neckar-Odenwald GbR, zeigten sich angesichts der vom Separator gelieferten Ergebnisse zufrieden und ziehen in Erwägung, das Gerät für weitere Einsätze zu nutzen. Noch zu überlegen ist, ob sich eine Anmietung oder eine Eigenanschaffung wirtschaftlicher gestalten lässt.