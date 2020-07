Nachdem er im Oberen Mühlenweg in Mosbach gegen eine Hauswand gefahren war, musste ein 67-jähriger Autofahrer reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Foto: Kern

Mosbach. (pol/mare) Ein medizinischer Notfall war vermutlich die Ursache eines Unfalls am Dienstagmittag in Mosbach. Das berichtet die Polizei.

Ein 67-Jähriger war mit seinem VW Caddy gegen 12.30 Uhr gegen eine Hauswand in der Straße "Oberer Mühlenweg" gefahren. Der Mann musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.