Von Marie Beichert

Mosbach. "Herzlich willkommen zum Mosbacher Maskenball", begrüßte Kabarettist Michael Altinger sein coronakonform ausgestattetes Publikum mit einem schamlosen Grinsen – und erntete tosenden Applaus. Zusammen mit seiner Ein-Mann-Band Martin Julius Faber trat er im Mosbacher "fideljo" zum zweiten Teil der Kabarett-Trilogie "Schlaglicht" an. Mit Teil eins ("Hell") hatte Altinger in den Vorjahren – die Corona-Hochphase mal ausgenommen – etliche Hallen gefüllt und die Massen begeistert.

Dass der gebürtige Niederbayer kein Blatt vor den Mund nimmt und sagt, was er denkt, ist bekannt. Und das bekamen die Gäste im fideljo auch zu spüren. Mit einem Tempo, bei dem man mit dem Lachen kaum hinterherkam, sprach er die Gewohnheiten des menschlichen Miteinanders und anderen Menschen an, die ihm nicht passen und immer wieder an den Rand der Verzweiflung treiben. Dazu zählte Altinger keine echten Personen, sondern selbst ausgedachte, imaginäre Persönlichkeiten, die geradezu jedes Klischee erfüllen. Prominente veräppeln kann schließlich jeder, jemanden zu erfinden und darüber Witze zu machen, schaffen nur wenige.

Ob es die Mutter war, die versucht, sich den neumodischen Wortschatz der Jugend anzueignen, die Yoga-Fanatiker oder der etwas stämmige Familienvater am Grill, der den Abend mit immer schlechter werdenden Sprüchen bereichert – jeder bekam sein Fett weg. Und das wortwörtlich. Denn während Altinger so witzelte, musste er immer wieder nach seinem imaginären Grillabend schauen. Die passenden Geräusche für auf- und zugehende Fensterrahmen und lautes Getuschel des Grillpublikums lieferte Martin Julius Faber mit seinem Musikequipment.

Auch Ehrengast "Helmut Lux", eine angebliche Lichtgestalt, die Altinger im ersten Teil der Trilogie bei seinem Autounfall kennengelernt hat, ließ noch auf sich warten. Immer wieder erreichte der Kabarettist einen Anruf von ihm, dass es noch dauere, die Anwesenden des Grillabends sich in Geduld üben müssten.

Neben den jungen Leuten, die ständig nur am Handy herumdrücken, warf Altinger ebenso einen komisch-kritischen Blick auf die ältere Generation. Während die Eltern einen früher gefragt haben, was man denn da für einen Lärm im Radio höre, erwische man sie zwei Jahrzehnte später dabei, wie sie zu eben genanntem Lärm am Kaffeetisch sitzen und lauthals mitsingen. Und auch vor sich selbst machte der Niederbayer keinen Halt. "Manchmal würde ich einfach mal gerne aus mir raus steigen, von oben draufschauen und mich fragen: Was machst du da überhaupt?" Altinger umrahmte sein Programm mit eigens komponierten Liedern, bei denen er Band-Kollege Faber auch gerne tatkräftig unterstütze und selbst zur Gitarre griff.

Nachdem am Ende auch die letzten Lachtränen getrocknet waren, ernteten die beiden Unterhalter lauten Applaus. Ungeachtet, wie lustig der Abend war, betonte der Kabarettist auch, wie schwer die vergangenen Wochen und Monate für Künstler gewesen seien. Dankbar zeigte man sich auch im Publikum: "Wir haben den Abend genossen und freuen uns, dass solche Veranstaltungen wieder möglich sind", berichteten die begeisterten Zuschauer Hardy und Angela Schwalb. Auch eine andere Zuschauerin, die gemeinsam mit ihrer Tochter zu Gast im fideljo war, zog ein durchweg positives Resümee.

Umso wichtiger erscheint es deshalb, sich nicht entgehen zu lassen, was in Teil drei der Kabarett-Trilogie passiert. Und zu erfahren, was es mit Herrn Lux denn wirklich auf sich hat ...