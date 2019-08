Mosbach. (pol/rl) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in Lohrbach am Montagabend. Gegen 17.30 Uhr wollte ein 71-jähriger Traktorfahrer von der Kurfürstenstraße, nach links in die Schiedstraße einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 36-jährigen Radfahrer und erfasste ihn zunächst mit der am Traktor angebrachten Schaufel.

Der Radfahrer wurde kurz mitgeschleift und danach vom Traktor zwei Mal überrollt. Durch den Unfall erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen und kam per Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.