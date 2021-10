Von Peter Lahr

Mosbach. Der Lions-Club Mosbach wurde am 1. Februar 1959 gegründet und kurz darauf "gechartert". Er zählt somit zu den ältesten seiner Art in Deutschland. Das 60-jährige Bestehen wollten die Lions-Freunde mit einer besonderen Spende begehen. Infolge der Corona-Pandemie entschlossen sich die Mitglieder, Kindergärten und Kindertagesstätte mit Luftreinigungsgeräten auszustatten.

Dieser Tage konnte Lions-Präsident Gerhard Stock Vertreter der beiden Kirchen und diverser Kindereinrichtungen zur symbolischen Spendenübergabe in der Sparkasse begrüßen. Die insgesamt 30.000 Euro umfassende Spende hatte im Vorfeld die Stiftergemeinschaft der Sparkasse Neckartal-Odenwald noch um 10.000 Euro aufgestockt. Damit konnten 30 Luftreinigungsgeräte der Marke HealthPro 100 von der Firma KWM Weisshaar an knapp 20 Kindergärten verteilt werden. Die Produzenten hatten die Geräte dem Lions-Club zum Vorzugspreis überlassen.

"Eine sehr gute Idee", lobte Martin Graser von der Stiftergemeinschaft das Projekt. Leider sei die Pandemie noch nicht vorbei. Auch wenn glücklicherweise bereits viele Erwachsene geimpft seien – was uns helfe, wieder ein Stück weit zur Normalität zurückzufinden – seien Kinder bislang außen vor geblieben. Deshalb sei der Einsatz von Luftreinigungsgeräten durchaus sinnvoll; besonders in schwer zu belüftenden Räumen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 hat die Stiftergemeinschaft bereits rund 700.000 Euro an Spenden in die Region fließen lassen.

"Die Vorbehalte sind mittlerweile alle erledigt", kam Gerhard Stock auf die Akzeptanz der Spendenaktion zu sprechen. Anfangs seien nicht alle der "Beschenkten" begeistert von dieser Idee gewesen. Doch der Praxistest spreche zwischenzeitlich deutlich für den Einsatz der Luftreiniger. "Ich halte es für unverständlich, warum nicht alle Schulen mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden", zeigte Stock klare Kante. Denn: "Die Kleinsten sind am wenigsten geschützt."

Warum die städtischen Kindergärten nicht in die Aktion einbezogen wurden, dazu äußerte sich der Lions-Präsident ebenfalls. Demnach werde sich die Stadt an einem Bundesprogramm beteiligen und zeitnah nachziehen, um mehr als die bisherige "Grundausstattung" gewährleisten zu können.

Zwei Hauptgeldquellen für die Lions-Spende benannte Gerhard Stock ebenfalls. Einerseits organisiere der Lions-Club seit 1992 einen jährlichen Bücherflohmarkt – der hoffentlich 2022 wieder stattfinden könne. Ab November beginne zudem wieder die Adventskalenderaktion. Seit 2006 sorge diese für ein gutes Spendenaufkommen. Auch die aktuelle Auflage sei bereits stark nachgefragt. Weitere Lions-Spenden gingen dieses Jahr bereits ins Ahrtal (knapp 20.000 Euro) und zur Weiterbildung von Schülern in Namibia (gut 4000 Euro).

"Ich bin fest davon überzeugt, dass die Geräte helfen. Wir müssen unsere Kinder schützten", bedankte sich Manfred Bopp. Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende der katholischen Kirchengemeinde Mose sprach auch im Namen des evangelischen Dekans Folkhard Krall. Bopp hatte bereits Anfang des Jahres Interesse an den Luftreinigern gezeigt. Ob der hohen Kosten für die insgesamt elf katholischen Kindergärten habe man die Sache aber wieder zurückgefahren.