Mosbach. (mh) Am Eisweiher in Mosbach wurde ein neuer, leistungsfähiger Grüngutplatz seiner Bestimmung übergeben. Landrat Dr. Achim Brötel, gleichzeitig auch Verwaltungsratsvorsitzender der Kreislaufwirtschaft des Neckar-Odenwald-Kreises (Kwin), betonte, dass das Grüngutsystem im Kreis sehr stark genutzt werde. Die erfassten Grüngutmengen seien in unserer ländlich strukturierten Region mit rund 30.000 Tonnen pro Jahr bemerkenswert hoch, im Pro-Kopf-Aufkommen belege man im Land den zweiten Platz, bundesweit sei man unter den "Top Zehn".

Dass ein solches System auch Geld und somit Abfallgebühren koste, verstehe sich von selbst, so Brötel. Allerdings lege man im Landkreis großen Wert auf dieses dezentrale und somit kundenfreundliche System. Der neue Platz auf dem Areal des Bauunternehmens Lintz & Hinninger mit "Konzertmuschel" – dabei meinte er die Überdachung der Box für krautiges Material – liege verkehrstechnisch sehr gut, die aktuellen Straßenbaumaßnahmen Am Einweiher seien nur temporär und somit erträglich.

Kwin-Vorstand Dr. Mathias Ginter betonte, wie wichtig dieser moderne und leistungsfähige Grüngutplatz für die Mosbacher Region sei. Er ging kurz auf die Historie der Grüngutplätze im Landkreis ein. Rund zwei Drittel der erfassten Mengen werden über die Grüngutplätze angeliefert. Die technischen Anforderungen seien permanent gestiegen. Dies bedeute im Umkehrschluss, dass sich einige Plätze bezüglich der technischen Ausstattung oder der anfallenden Jahresmenge nicht mehr betreiben ließen. Waren es vor einigen Jahren noch rund 60 Plätze, wolle man mittelfristig und im Rahmen des "Grüngutkonzeptes für den NOK" bei rund 30 Plätzen "landen".

Ginter erläuterte einige technische Daten und Betriebsabläufe: Das krautige Material (Rasenschnitt, Gartenabfälle und Laub) wird in einer Rundbogenhalle abgeladen. Das Material ist somit vor Niederschlagswasser geschützt, was Auswaschungen verhindert. Für holziges Material (Baum-, Strauch- und Heckenschnitt) stehen zwei getrennte Lagerflächen zur Verfügung. Diese können somit von mehreren Anlieferern gleichzeitig angefahren werden, was Wartezeiten bei hohem Anlieferungsverkehr verhindern soll.

Ursprünglich hatte das Unternehmen Lintz & Hinninger seinen Bauhof auf diesem Gelände betrieben. Eigentümer und somit Vermieter ist die Mann-Beteiligungs GmbH. Die Kwin hat für die zukunftssichere Ausstattung dieses Grüngutplatzes rund 170.000 Euro investiert, man rechne mit einem jährlichen Aufkommen von rund 1500 Tonnen Grüngut.

Abschließend bedankte er sich bei Thomas Gellner, Geschäftsführer Lintz & Hinninger, für die gelungene Ausführung der Baumaßnahmen. Für die Planung im Hause Kwin war Benno Ehmann, Betriebsleiter Entsorgungsanlage, verantwortlich. Dank galt ebenso Walter Leibfried, Geschäftsführer der Maschinenring Service GmbH, für die schon seit Jahrzehnten gute Zusammenarbeit.

Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann bedankte sich für die gute Kooperation mit der Kwin und wünschte sich, dass die Bevölkerung diesen neuen Platz gut in Anspruch nehmen werde. Sein Dank galt auch dem Betreiber des bisherigen Grüngutplatzes auf dem Bergfeld, Landwirt Werner Heininger, der nun geschlossen wird.

Öffnungszeiten: Dienstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 16 Uhr, in den Wintermonaten Dezember bis Februar nur samstags. Der Grüngutplatz Bergfeld ist ab 25.10. geschlossen.