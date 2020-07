Von Stephanie Kern

Mosbach. Zu Beginn unseres Gesprächs weiß Klaus Reger noch nicht einmal, ob es "dem Ahmed" gut geht, ob er gut bei seiner Familie in Pakistan angekommen ist. Ob er die Abschiebung oder auch "Rückführung" gut überstanden hat. Denn Ahmed wurde in der vergangenen Woche während seiner Arbeitszeit in der Küche des Restaurants "Ludwig" abgeführt. "Wie ein Schwerverbrecher", sagt Reger kopfschüttelnd.

Klaus Reger ist einer der Geschäftsführer des Mosbacher Restaurants und gleichzeitig Küchenchef. Im September 2019 habe Ahmed vor der Theke gestanden. Er suche einen Job, sagte er damals. "Er kam genau zur rechten Zeit", meint Reger. Denn er brauchte eine Küchenhilfe. "Wir haben Ahmed mit viel Herzblut und Geduld eingelernt, er hat es mit Hingabe gemacht. Und er hat sich in kürzester Zeit unentbehrlich gemacht." Ahmed bekam einen Vollzeit-Vertrag, wurde im Team geschätzt, engagierte sich und blieb auch länger, wenn es sein musste. "Und dann stand plötzlich die Polizei vor der Tür."

Klaus Reger ist besonders ein Aspekt wichtig: "Warum wird nicht unterschieden zwischen denen, die sich hier Minijobs suchen oder auch nicht, und denen, die eine Festanstellung haben – und zwar eine sichere?" Es habe keine Anzeichen gegeben, dass die Abschiebung drohe, erst vor Kurzem habe Ahmed seine Duldung verlängern lassen. Neben dem menschlichen Verlust beschäftigt den Küchenchef nun auch die Frage nach Ersatz: "Das ist auch ein wirtschaftlicher Schaden für uns. Wir müssen nun einen neuen Mitarbeiter finden und auch einlernen. Das dauert gut und gerne zwei Monate. Und das, wo jetzt die Hauptsaison ist", erklärt Reger.

Ahmed werde man so schnell nicht ersetzen können. Mittags habe man noch darüber geredet, wie wichtig Ahmed für den Betrieb geworden sei. "Dich schickt der Himmel", habe Reger noch zu ihm gesagt. "Und dann klauen die mir den abends einfach weg."

Das Regierungspräsidium Karlsruhe antwortete auf eine entsprechende Anfrage der RNZ: "Ausländer bedürfen für die Einreise und den Aufenthalt im Bundesgebiet grundsätzlich eines Aufenthaltstitels. Sofern ein solcher Aufenthaltstitel nicht vorliegt, hält sich ein Ausländer illegal im Bundesgebiet auf. In diesem Fall ist der Ausländer abzuschieben, wenn die Ausreisepflicht vollziehbar ist und eine freiwillige Ausreise nicht erfolgt."

Bei Asylbewerbern entscheide das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über das Schutzgesuch. Sollte der Asylantrag abgelehnt werden, wird der Betreffende aufgefordert, das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu verlassen, und ihm wird eine Frist zur freiwilligen Ausreise gesetzt. Für den Fall der nicht freiwilligen Ausreise wird die Abschiebung in das jeweilige Heimatland angedroht. "Sofern keine freiwillige Ausreise erfolgt, ist auch in diesem Fall der Ausländer abzuschieben. Die Ausübung einer Beschäftigung begründet kein Bleiberecht in Deutschland. Die Ausübung einer Beschäftigung kann aber gegebenenfalls zu einer Beschäftigungsduldung führen, wenn die dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind", schreibt das Regierungspräsidium.

Während der stressigen Arbeit in einer Restaurantküche bleibt nicht viel Zeit zum Reden, aber Klaus Reger weiß, dass Ahmed aus ärmlichen Verhältnissen in Pakistan stammt. Dass er schon vor sieben Jahren kam und sich etwas aufbauen wollte, dass er ein paar Mal an Arbeitgeber geriet, die ihn ausnutzten, dass er eine Frau und zwei Kinder hat. Ob es ihm gut geht, das wusste er einige Tage nicht. Denn auf Nachrichten und Anrufe hat er nicht reagiert. "Vielleicht haben sie ihm das Handy abgenommen oder er hat kein Netz", sagt Reger.

Während unseres Gesprächs steht ein Mann vor der Theke. Es ist ein Freund von Ahmed. Er hält ein Handy in der Hand, Ahmed ist dran. Er möchte Klaus Reger sagen, dass es ihm gut geht, dass er bei seiner Familie und in Sicherheit ist. Reger kommen die Tränen, die Verbindung ist schlecht. Was zurückbleibt ist ein beruhigt-trauriger Küchenchef, der sich nun auf die Suche nach einer neuen Kraft für die Küche machen muss. "Den Ahmed wird niemand so schnell ersetzen", sagt er noch. Dann muss er los.