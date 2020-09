Karlsruhe/Mosbach. (schat) Noch einmal betrachten muss das Landgericht Mosbach einen Fall, der bereits im Dezember 2019 verhandelt worden war. Wegen gefährlicher Körperverletzung war seinerzeit ein 19-Jähriger zu einer Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hat die Verurteilung nun im Schuldspruch – gefährliche Körperverletzung – bestätigt, aber im Strafausspruch (drei Jahre, sechs Monate) aufgehoben. Und die Sache an eine andere Kammer des Landgerichts zurückverwiesen.

In einem weiteren Termin soll demnach am 25. September noch einmal über die Strafhöhe für den inzwischen 20-Jährigen verhandelt werden. Bei der gefährlichen Körperverletzung handelte es sich um einen Messerangriff auf einen zum Tatzeitpunkt 22-Jährigen im Stadtpark von Mosbach, zu dem es im April 2019 gekommen war.

Update: Montag, 14. September 2020, 18.22 Uhr

Jugendliches Duo muss nach Messerattacke ins Gefängnis

Landgericht verhängt Haftstrafen nach Angriff im Stadtpark

Mosbach. (gin) Das Wort "Zivilcourage" prägte am gestrigen Donnerstag die Verhandlung vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Mosbach. Ein zum Tatzeitpunkt 17-Jähriger und sein damals 19-jähriger Freund hatten am 8. April im Elzpark einen 22-jährigen Bekannten mit einem sechs Zentimeter langen Messer angegriffen und an Händen und Unterarmen verletzt. Der Geschädigte konnte die vehement gegen Kopf, Hals und Oberkörper ausgeführten Stiche nur aufgrund seiner Kampfsporterfahrung und durch reaktionsschnelles Zurückweichen abwehren. Verhandelt wurde gegen die beiden Angeklagten wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Den Vorsitz führte Richter Michael Haas.

Während bei dem damals 17-Jährigen der Tötungsvorsatz als gegeben angesehen wurde (er erhielt eine Jugendstrafe von vier Jahren und zehn Monaten wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung) wurde seinem Freund, obwohl dessen Attacken nicht weniger massiv ausfielen, zugute gehalten, er habe freiwillig von der Tat abgelassen. Er wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und sechs Monaten Jugendstrafe verurteilt. Gefordert hatten Staatsanwalt Florian Sommer sowie der Anwalt des Angegriffenen eine Haftzeit von sieben Jahren. Die Verteidiger beantragten die Verhängung von bewährungsfähigen Jugendstrafen.

Wie das Geschehen ohne Eingreifen mehrerer Parkbesucher ausgegangen wäre, lässt sich nur mutmaßen. Zwei junge Frauen (heute 21 und 17 Jahre) hatten den Angriff beobachtet und sich beherzt dazwischen gestellt. Hinzu kamen drei (vermutlich) Flüchtlinge, die ebenfalls schlichtend eingriffen, jedoch bis heute nicht ermittelt werden konnten. Zuvor hatte der Begleiter des Angegriffenen die erste Messerattacke gestoppt, indem er den Angreifer von hinten packte und so ruhig stellte. Dieser übergab im Anschluss das Messer an seinen 19-jährigen Freund, der damit erneut auf das Opfer eindrang.

Der Tat vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen dem 17- und dem 22-Jährigen, die vermutlich aus einer kurz vorhergegangenen Beziehung des Geschädigten mit der minderjährigen Schwester des Angreifers resultierten. Auch hatte der Jugendliche mehrfach im Vorfeld geäußert, dem Geschädigten etwas antun zu wollen. Mehrere Beteiligte gaben an, man hätte sich im Park getroffen, damit es zu einer Aussprache zwischen den beiden kommen könne. Dennoch hatte der 19-Jährige auf dem Weg dorthin seinem Freund "zu dessen Schutz" sein Messer überlassen. Er sei nicht davon ausgegangen, dass es zum Einsatz komme. Obwohl dazu Spekulationen geäußert wurden, konnte das Gericht die vorherige Absprache eines Tatplans nicht feststellen.

Gegen den 17-Jährigen bestand vor der Verhandlung ein Haftbefehl, der außer Vollzug gesetzt war. Mit dem Urteil hat die Kammer den Haftbefehl wieder in Vollzug gesetzt. Der junge Mann wurde nach der Verhandlung abgeführt. Der 19-Jährige befand sich schon vor der Verhandlung in Untersuchungshaft.