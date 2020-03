Mosbach. (schat) Mit Tieren sprechen – das ist nicht nur in Hollywood immer wieder ein Thema. Aktuell zieht die Neuauflage von Tierversteher "Dr. Dolittle" Filmfans in die Kinos. In Mosbach nimmt man sich am kommenden Freitag, 6. März (19.30 Uhr), ganz seriös des Themas an: "Die Sprache der Tiere" erörtert der Meeresbiologe, Verhaltensforscher, Forschungstaucher und erfolgreiche Buchautor Dr. Karsten Brensing auf Einladung des Naturheilvereins Mosbach und Umgebung in der Alten Mälzerei. Die RNZ hat sich vorab mit ihm unterhalten:

Hallo Herr Brensing. Kennen Sie Dr. Dolittle?

Klar, kenne ich den. Zumindest aus den alten Filmen. Mir war das aber ehrlich gesagt immer ein bisschen zu albern, ein bisschen zu aufgedreht.

Genannter Dr. Dolittle ist aktuell als Neuauflage in den Kinos zu sehen. Helfen auf Unterhaltung getrimmte Hollywoodstreifen bei der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas Tiersprache / Kommunikation mit Tieren?

Also die Neuauflage kenne ich nicht, aber der alte Dr. Dolittle ist ja irgendwie als Märchen gemacht. Da wird dann gnadenlos vermenschlicht. Allerdings sollte man wissen, wann man das kann und darf – und wann nicht.

Wann darf man?

Logisches Denken ist ein gutes Beispiel. Das können auch Tiere, da kann man vermenschlichen. Auch bei der Partnersuche, bei der ja vieles über die Nase geht, gibt es erstaunliche Gemeinsamkeiten.

Und wo ist Vermenschlichung fehl am Platz?

Immer da, wo wir unsere Moral auf Tiere übertragen wollen. Menschliche Wertmaßstäbe lassen sich nicht einfach auf ein Tier überstülpen. Ein Hai etwa, der wie bei "Findet Nemo" Vegetarier sein soll – das ist natürlich Quatsch und kann auch ein gefährlich falsches Bild vermitteln.

Haben Sie denn selbst Tiere? Und wie läuft da die Kommunikation zwischen Mensch und Tier?

Wir hatten bis vor Kurzem einen Hund, leider ist "Darwin" Ende letzten Jahres gestorben. Und mit dem bin in regelmäßig in Dialog getreten.

Wie darf man sich das vorstellen?

Naja, ich hab’ ihn immer gefragt, wo er auf unserer Runde lang gehen will, habe ihm da die Entscheidungskompetenz gelassen. Das mit dem Dialog funktioniert auch bei anderen Tieren, das kann jeder mal einfach selbst ausprobieren, indem er mit einem, singenden Vogel mitpfeift: Der Vogel wird warten, bis sie fertig sind mit dem Pfeifen!

Sie versprechen, dass die Mosbacher nach ihrem Vortrag "Sprache der Tiere" (ihre) Tiere besser verstehen. Warum sind sie da so sicher?

Weil ich mit vielen Voreingenommenheiten aufräumen kann. Etwa, indem ich erkläre, was wir mit Tieren gemein haben. Oder wie man – nachdem man sich vorher darüber Gedanken gemacht hat – mit Vermenschlichungen ganz konkret das Miteinander verbessern kann. Ich bekomme da nach den Vorträgen viel Feedback, weil die neuen Erkenntnisse den Menschen ganz praktisch helfen.

Sie sind ja auch Verhaltensforscher: Welches tierische Verhalten sollten sich Menschen gerne mal abschauen oder übernehmen?

Oh, da gibt es unzählige Beispiele. Das Spielverhalten von Hunden ist da eines davon. Da kann man sich ganz viel abschauen, wenn man beobachtet, wie freudig ein Hund spielt. Ohne Hemmungen, ganz ausgelassen. Auch in Bezug auf (menschliche) Fehlentscheidungen findet man in der Tierwelt und dem tierischen Verhalten oft Erklärungen.

Abschließend noch ein bisschen tierisch direkte Kommunikation, vom Referenten zum potenziellen Zuhörer quasi: Warum sollten die Mosbacher am Freitagabend in die Alte Mälzerei kommen und erfahren wollen, was sie zur Sprache der Tiere zu sagen haben?

Jeder, der das Gefühl hat, Tiere besser verstehen zu wollen, sollte kommen. Ich selbst wollte schon als Kind immer wissen, was im Kopf der Tiere – in meinem Fall meist dem eines Hundes – vorgeht. Aber keiner konnte mir das erklären. Ich kann das heute dank meiner wissenschaftliche Kenntnisse zu einem guten Teil. Und glauben Sie mir: Dabei gibt es nicht nur höchst Interessantes, sondern vor allem auch Bemerkenswertes zu entdecken ...

Info: Eintrittskarten für den 6. März gibt es in Kindlers Buchhandlung.