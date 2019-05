Mosbach. (pol/mün) Beinahe zwei Monate nach der Tat gehen die Ermittler mit einem Foto in die Fahndung: Am 17. März, einem Sonntag, hatte ein junger Mann mit einem Komplizen einen Helfer aus der S-Bahn angegriffen und nicht unerheblich am Auge verletzt. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt mit.

Vorausgegangen war der Gewalttat ein Missgeschick, ein unflätige Auseinandersetzung und der Schlichtungsversuch eines couragierten Helfers.

In der S-Bahn von Heilbronn nach Mosbach hatte der Gesuchte am 17. März gegen 16.18 Uhr versehentlich Cola verschüttet. Ein Frau sprach ihn an, er solle die Flüssigkeit aufwischen.

Doch statt sauberzumachen soll der unbekannte Mann die Frau auf das Übelste beleidigt haben, heißt es in der Behördenmitteilung. Ein weiterer Fahrgast, der später geschlagene Mann, sah die Szenerie und forderte den Mann, auf seine Beleidigungen zu unterlassen. Nunmehr sei der Unbekannte auch gegen den Fahrgast aggressiv und beleidigend geworden.

Kurz vor Mosbach soll der Gesuchte dem jungen Mann gedroht haben, dass er ihn an der Haltestelle wiedertreffen werde, um die ganze Sache zu klären.

Das geschah dann offenbar auch - nämlich beim Rewe-Markt im Mosbacher Gartenweg.

Der aggressive Fahrgast soll zusammen mit einem weiteren Mann den Helfer mehrfach mit der Faust aufs Auge geschlagen haben. Dabei wurde der Mann nicht unerheblich verletzt.

Weil die Ermittler den unbekannten, mutmaßlichen Schläger immer noch identifizieren müssen, gehen sie jetzt mit einem Foto aus der Überwachungskamera der S-Bahn an die Öffentlichkeit.

Wer Hinweise zu dem gesuchten Mann geben kann, soll sich bei der Polizei Mosbach unter der Rufnummer 06261/8090 melden.