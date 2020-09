Mosbach. (ar) Auf einmal war der Fernseher aus, der Herd verweigerte den Dienst und in der Wohnung war es dunkel. Gut, wer da Kerzen oder Taschenlampe im Haushalt hat. Das zeigte sich auch am Donnerstagabend beim großflächigen Stromausfall im Stadtgebiet Mosbach. Die konkrete Ursache für den Stromausfall konnte den Stadtwerken Mosbach zufolge noch nicht festgestellt werden. "Der Auslöser war wahrscheinlich im Eisweiher, dort hat es angefangen. In der Folge kam es zu punktuellen Stromausfällen", erklärt Jürgen Jaksz, Geschäftsführer der Stadtwerke, auf RNZ-Nachfrage am Freitag. Nichts ging mehr in der Mosbacher Kernstadt, der Waldstadt, in Neckarelz und in Nüstenbach.

Das Notfallteam der Stadtwerke habe daraufhin unmittelbar eine Versorgung mit Strom veranlasst. Die Waldstadt wurde bereits nach acht Minuten wieder versorgt. Gegen 21 Uhr seien alle Kunden der Stadtwerke in der Großen Kreisstadt wieder mit Strom versorgt gewesen, sagte Jürgen Jaksz.

Mitarbeiter der Stadtwerke Mosbach rückten am Freitagmorgen sogleich aus, um die genauen Schadensstellen zu finden und dann mit den Reparaturarbeiten zu beginnen. Die Fehler sollen bis Montag komplett behoben sein. Trotzdem werde übers Wochenende der Strom ungehindert durch das Netz in Mosbach fließen. Es werden keine weiteren Auswirkungen auf die Versorgung erwartet.